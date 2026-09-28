To nie pierwszy raz, kiedy warszawski śledczy stanie przed Sądem Najwyższym w sprawie korupcji. Przed trzema laty Izba Odpowiedzialności Zawodowej uznała go za winnego przyjmowania łapówek od Joanny P.-J., uczestniczki programu „Królowe życia”. Jej mąż Adam J. był jednym z podejrzanych w śledztwie w sprawie zabójstwa 75-letniej kobiety na warszawskiej Pradze poprzez oblanie jej kwasem. Jej mąż Adam J. był jednym z podejrzanych w śledztwie w sprawie zabójstwa 75-letniej kobiety na warszawskiej Pradze poprzez obl

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Prokurator uderzył kobietę w twarz na imprezie? Sąd Najwyższy uchylił mu immunitet
Prawo karne
Prokurator uderzył kobietę w twarz na imprezie? Sąd Najwyższy uchylił mu immunitet

Łapówki dla prokuratora. Drogi alkohol, koszule i przejażdżka bentleyem

Prokurator Andrzej Z. prowadził tę sprawę i – jak stwierdził w październiku 2023 r. Sąd Najwyższy – śledczy przyjął od małżeństwa bilety na mecz piłkarski Polska – Izrael, dwie drogie koszule, butelki drogiego alkoholu, kilka opakowań leków, kosz prezentowy, zasilenia telefonu komórkowego i korzystał z użyczonych mu luksusowych aut w tym bentleya.

- W tej sprawie kara mogła być tylko jedna – mówił wówczas sędzia Marek Siwek i orzekł o wydaleniu mężczyzny z zawodu. Andrzej Z. nadal jest jednak prokuratorem, bowiem wyrok usuwający go ze stanu prokuratorskiego został przez niego zaskarżony. W odwołaniu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, prokurator zarzucił sądowi błędy w ustaleniach faktycznych. Według śledczego sąd przyjął en bloc, że wszystkie zarzucane mu czyny polegały na przyjęciu korzyści majątkowej, podczas gdy – jak zapewnia – nigdy nie wyraził on chęci otrzymania jakiejkolwiek z takich korzyści, a także nie żądał i nie wymuszał ich.

Warszawski prokurator stanowczo zaprzecza, żeby domagał się i przyjmował od małżeństwa jakiekolwiek łapówki. – Błąd w ustaleniach faktycznych polega też na przyjęciu, że obwiniony zażądał użyczenia i przyjął korzyść w postaci użyczenia samochodu marki Bentley, podczas gdy obwiniony przejechał tym pojazdem kilka kilometrów, jednocześnie przekazując swój pojazd tym państwu – czytamy w skardze. Mężczyzna domaga się uniewinnienia od zarzucanych czynów, ewentualnie złagodzenia wymierzonej kary. Nad tą skargą pochyli się w środę skład Sądu Najwyższego, w którym zasiądą sędziowie: Barbara Skoczkowska i Zbigniew Korzeniowski.

Milion zł łapówki za zwolnienie z aresztu. Prokurator nadal bez prawomocnego wyroku

To jednak nie jedyna sprawa stołecznego prokuratora przed SN. W maju ubiegłego roku sąd ten uchylił mu immunitet i zgodził się na ściganie go za uderzenie kobiety pięścią w twarz podczas imprezy okolicznościowej. Niewątpliwie jednak największym kłopotem Andrzeja Z. może być sprawa karna dotycząca łapówek od Adama J. i Joanny P.-J. W zamian za m.in. zwolnienie mężczyzny z aresztu prokurator miał przyjąć milion zł. Śledczy zapewniał swoich przełożonych, że „nic nie ma” na podejrzanego mężczyznę. Sprawę odebrano mu jednak po pojawieniu się sygnałów o nieprawidłowym jej prowadzeniu i działaniu na korzyść męża celebrytki. 

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Bezkarny prokurator miał dostać milion złotych łapówki. Po decyzji SN może być ścigany
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Bezkarny prokurator miał dostać milion złotych łapówki. Po decyzji SN może być ścigany

Na trop Andrzeja Z. wpadł Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W rezultacie działań tego wydziału Izba Dyscyplinarna SN uchyliła mu immunitet, do sądu trafił przeciwko niemu akt oskarżenia, a mężczyzna znalazł się w areszcie. Wyszedł jednak z niego po decyzji warszawskiego sądu rejonowego, który w listopadzie 2021 r. umorzył postępowanie karne, argumentując to brakiem skutecznego uchylenia immunitetu. Według sądu rejonowego Izba Dyscyplinarna nie była uprawniona do wydania takiego orzeczenia. Tę decyzję utrzymał później sąd okręgowy i postępowanie zostało prawomocnie umorzone, a prokurator Andrzej Z. nie został rozliczony. W końcu 2024 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniła skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego i uchyliła decyzję o umorzeniu sprawy karnej prokuratora. Otworzyło to drogę do prawomocnego osądzenia tego śledczego.

Sygnatura sprawy: II ZOW 2/24