Uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Zbojnowicza odbędą się w poniedziałek i wtorek w Jarosławiu oraz Grzęsce na Podkarpaciu. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

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Pogrzeb ks. Stanisława Zbojnowicza. Harmonogram uroczystości

Uroczystości żałobne i pogrzebowe odbędą się pod przewodnictwem biskupów archidiecezji przemyskiej. W poniedziałek w klasztorze po wprowadzeniu ciała o godz. 16 i nabożeństwie różańcowym, o godz. 17.30 odprawiona zostanie msza św. żałobna pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala.

Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na wtorek w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Modlitwa różańcowa rozpocznie się o godz. 10.30, a o godz. 11 mszy św. pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Stanisław Jamrozek. Po niej nastąpi odprowadzenie ciała na miejscowy cmentarz.

Kim był ks. Stanisław Zbojnowicz?

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej klasztoru, ks. Stanisław Zbojnowicz przeżył 67 lat, w tym 40 w kapłaństwie. Przez ostatnie 16 lat był związany z Rektoratem przy Kościele św. Mikołaja Biskupa i Opactwem w Jarosławiu. W trakcie posługi duszpasterskiej pracował m.in. w Woli Zarczyckiej, Rogach, Domostawie, Rzeszowie, Przeworsku oraz jako kapelan w Wojewódzkim Szpitalu w Krośnie.

Na terenie klasztoru wyłożono księgę kondolencyjną, w której można wpisywać modlitwy za zmarłego kapłana oraz intencje o powrót do zdrowia dla rannych.

Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, z kuchni wziął nóż kuchenny. Mężczyzna zaatakował pięć osób: czterech mężczyzn oraz kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław.

Dwie poszkodowane osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu. Zgodnie z przekazanymi informacjami ich stan pozostaje stabilny. Ranna kobieta jest hospitalizowana w Przeworsku.

W sobotę Sąd Rejonowy w Jarosławiu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Decyzją sądu areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że u mężczyzny stwierdzono ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów.