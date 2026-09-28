Znaczny obszar Europy znajduje się pod wpływem wyżu znad Rosji, informuje IMGW. Układ niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych przesuwa się w kierunku Skandynawii. Obszar obniżonego ciśnienia ulokował się również w pobliżu Morza Czarnego. Polska cały czas pozostaje w zasięgu klina wyżu znad Rosji. Zalega powietrze polarne, nieco cieplejsze na zachodzie.

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Poniedziałek z temperaturą maksymalną 24 st. C

Początek tygodnia niemal w całym kraju pogodny. Jedynie na północy i północnym zachodzie kraju okresami możliwe umiarkowane zachmurzenie. Rano na wschodzie i południu wystąpią lokalne mgły, które ograniczać będą widzialność do 200 m.

Poniedziałkowe temperatury będą dosyć wysokie. Maksymalnie od 17 st. C na północnym wschodzie, przez 21 st. C w centrum do 24 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, na południowym zachodzie również południowy. Wysoko w Sudetach wystąpić mogą porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy uwaga na mgły i niskie temperatury

Noc z poniedziałku na wtorek również pogodna. Zachmurzenie umiarkowane prognozowane jest tylko na północnym zachodzie kraju. Ponownie jednak należy spodziewać się mgieł ograniczających widzialność do 200 m, które utworzą się w drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu.

Na przeważającym obszarze minimalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 5 st. C do 10 st. C. Cieplej będzie jedynie na wybrzeżu – ok. 12 st. C. Z kolei znacznie chłodniej będzie w dolinach i kotlinach karpackich, gdzie temperatura spadnie lokalnie do 1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południowym zachodzie chwilami porywisty, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogodny i ciepły wtorek

Wtorek najbardziej pogodny będzie w południowej części Polski. Na pozostałym obszarze pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano mieszkańcy wschodnich regionów powinni spodziewać się lokalnie mgieł ograniczających widzialność do 200 m.

Maksymalnie na termometrach od 18 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C, 23 st. C na zachodzie i południu. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni i południowy, tylko na krańcach południowych wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na przełom września i października

Kolejne dni tygodnia przyniosą podobnie pogodną i ciepłą aurę. Koniec września i początek października upłyną pod znakiem maksymalnych temperatur wynoszących 20-23 st. C. Będzie też można liczyć na wiele chwil ze słońcem. Ponadto IMGW nie prognozuje w najbliższym czasie opadów deszczu.

Pogoda zacznie zmieniać się w najbliższą niedzielę. Wówczas w północno-zachodniej części kraju pojawią się opady deszczu. Od poniedziałku natomiast w całym kraju nastąpi spadek temperatur, które maksymalnie wyniosą od 11 do 18 st. C.

Pogoda w Warszawie. Będzie dosyć ciepło i pogodnie

W poniedziałek 28 września w stolicy niemal bezchmurnie, a temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

Noc w Warszawie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Miejscami pojawią się silne zamglenia lub mgły, które ograniczać będą widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C, ale lokalnie możliwe spadki do 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano lokalnie możliwe silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.