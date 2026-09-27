Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badań exit poll przeprowadzonych przez Ipsos i OGB. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7 proc. głosów w badaniu OGB i 36,6 proc. głosów wg. Ipsos.

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Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska (28,4 proc. i 24,4 proc.), zaś trzecie – Michał Drewnicki (19,2 i 19,6 proc.).

„Gdyby Morawiecki mnie poparł, wynik byłby lepszy”

– Gdybym na olimpiadzie zdobył trzeci wynik, to byłbym zachwycony, a w Krakowie trzeci wynik jest bardzo dobry – powiedział Michał Drewnicki podczas swojego wieczoru wyborczego.

Zdaniem polityka kampania wyborcza w Krakowie przypadła na „bardzo trudny czas dla Prawa i Sprawiedliwości”. Wskazał m.in. na rozłam w partii. – Gdyby pan premier Mateusz Morawiecki mnie poparł, ten wynik byłby lepszy – ocenił.

Pytany o dalsze kroki i o to, czy poprze któregoś z kandydatów w drugiej turze, Drewnicki odpowiedział, że „jeszcze nie zdecydował”. – Gdy przyjdą oficjalne wyniki, to przyjdzie czas na zastanowienie, a być może rozmowy, żadnego wariantu nie wykluczam – dodał.

„Byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nie wiedziały”

– To było 111 dni intensywnej kampanii. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nawet nie wiedziały, że są. Prawica w Krakowie ma pomysł na miasto – powiedział Drewnicki.

W niedzielę krakowianie wybierali nowego prezydenta miasta po tym, jak z tej funkcji w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski (KO).

Kto zawalczy w II turze o Kraków? Wyniki exit poll

W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.

Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.

Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.

Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

Pełne wyniki badania exit poll OGB:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 35,7 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 28,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,2 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,6 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,3 proc.

Przedterminowe wybory po referendum w Krakowie

Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.

Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.

W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.