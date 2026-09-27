Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki
Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badań exit poll przeprowadzonych przez Ipsos i OGB. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7 proc. głosów w badaniu OGB i 36,6 proc. głosów wg. Ipsos.
Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska (28,4 proc. i 24,4 proc.), zaś trzecie – Michał Drewnicki (19,2 i 19,6 proc.).
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– Gdybym na olimpiadzie zdobył trzeci wynik, to byłbym zachwycony, a w Krakowie trzeci wynik jest bardzo dobry – powiedział Michał Drewnicki podczas swojego wieczoru wyborczego.
Zdaniem polityka kampania wyborcza w Krakowie przypadła na „bardzo trudny czas dla Prawa i Sprawiedliwości”. Wskazał m.in. na rozłam w partii. – Gdyby pan premier Mateusz Morawiecki mnie poparł, ten wynik byłby lepszy – ocenił.
Pytany o dalsze kroki i o to, czy poprze któregoś z kandydatów w drugiej turze, Drewnicki odpowiedział, że „jeszcze nie zdecydował”. – Gdy przyjdą oficjalne wyniki, to przyjdzie czas na zastanowienie, a być może rozmowy, żadnego wariantu nie wykluczam – dodał.
– To było 111 dni intensywnej kampanii. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nawet nie wiedziały, że są. Prawica w Krakowie ma pomysł na miasto – powiedział Drewnicki.
W niedzielę krakowianie wybierali nowego prezydenta miasta po tym, jak z tej funkcji w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski (KO).
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W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.
Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.
Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.
Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.
Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:
Pełne wyniki badania exit poll OGB:
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Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.
Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.
W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.
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