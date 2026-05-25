W niedzielę mieszkańcy Krakowa wzięli udział w referendum ws. odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Według wyników badania late poll przeprowadzonego przez OGB dla Polsatu frekwencja wyniosła 31,8 proc., co oznacza, że odwołany ze stanowiska został zarówno Miszalski, jak i obecna Rada Miasta. Nie odnotowano incydentów, które miałyby wpłynąć na przedłużenie głosowania.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników referendum start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosił Marian Banaś, były prezes NIK.

Badanie OGB: Kto zdecydował o odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta?

Badanie OGB wskazuje, że większa frekwencja była wśród mężczyzn (do urn poszło 37 proc. uprawnionych), niż wśród kobiet (29,6 proc.). Największą frekwencję zanotowano w grupie wiekowej 60-69 lat (41,1 proc.). Wysoka frekwencja była też wśród wyborców w wieku 50-59 lat (37,3 proc.) oraz 40-49 lat (35,7 proc.). Najniższa frekwencja była w grupie 30-39 lat (25,4 proc.).

Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało 97,8 proc. głosujących, 2,2 proc. było przeciwko – wynika z wcześniejszego badania exit poll.

Za odwołaniem Rady Miasta zagłosowało 96 proc. uczestników referendum, przeciwko było 4 proc.

Referendum w sprawie odwołania organu wybranego w wyborach bezpośrednich (np. prezydenta miasta) jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby osób, które uczestniczyły w wyborze tego organu. W głosowaniu o odwołanie prezydenta musi więc uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców (26,98 proc. uprawnionych do głosowania). W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792 (30,59 proc.).

„Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję. Przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum – zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo” – napisał rano Miszalski na Facebooku.

W przypadku odwołania prezydenta powołany zostanie komisarz, który przejmie władzę w mieście i w ciągu 90 dni organizowane są przedterminowe wybory.

Co organizatorzy referendum zarzucali władzom Krakowa

Głosowanie było efektem trwającego od miesięcy sporu wokół polityki władz samorządowych. Inicjatorzy referendum zarzucali im m.in. zadłużanie miasta, zatrudnianie na stanowiskach ekspertów osób bez kompetencji i doświadczenia, rozbuchaną biurokrację, wysokie opłaty komunalne czy wprowadzenie wbrew woli mieszkańców Strefy Czystego Transportu. Samemu prezydentowi Miszalskiemu komitet organizacyjny zarzucał realizowanie celów Koalicji Obywatelskiej, a także, jak czytamy na stronie organizatorów referendum, „cynizm”, „błazenady” i „egoizm”.

Komitet referendalny zebrał ponad 134 tys. podpisów popierających przeprowadzenie głosowania, czyli ponaddwukrotnie więcej niż wymagane minimum. Organizatorzy akcji podkreślali, że referendum ma być formą obywatelskiego sprzeciwu wobec sposobu zarządzania miastem.