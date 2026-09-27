Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badań exit poll przeprowadzonych przez Ipsos i OGB. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7 proc. głosów w badaniu OGB i 36,6 proc. głosów wg Ipsos.

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Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska (28,4 proc. i 24,4 proc.), zaś trzecie – Michał Drewnicki (19,2 i 19,6 proc.).

„Samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki”. Jest komentarz Gibały po ogłoszeniu wyników exit poll

Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego ocenił, że wielu mieszkańców nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich.

– Szanowni państwo, drodzy Krakowianie, osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa – powiedział Łukasz Gibała po ogłoszeniu wyników badań exit poll. – Pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, nie stała za nami machina partyjna. Mimo że do Krakowa przyjeżdżali warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do zagłosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów – dodał.

Jak zaznaczył polityk, „szczególnie cieszy go, że tak wielu mieszkańców miasta nie uległo perswazji”. – Nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki – zaznaczył Gibała.

Obwarzanki na Rondzie Mogilskim i II tura. Jaki jest dalszy plan Gibały?

Kandydat podziękował także wszystkim mieszkańcom Krakowa, którzy wzięli udział w wyborach.

Łukasz Gibała zapowiedział, że nie osiądzie na laurach, gdyż – jak zaznaczył – drugi, decydujący etap „walki o Kraków dla mieszkańców” nastąpi za dwa tygodnie.

W poniedziałek o godz. 6:45 na Rondzie Mogilskim Gibała ma rozdawać obwarzanki i zachęcać mieszkańców do tego, by 11 października zagłosowali na „Kraków dla mieszkańców”.

W ocenie polityka należy zrobić wszystko, by Kraków należał do mieszkańców oraz by „przywrócić nadzieję i normalność, posprzątać bałagan, zakończyć partyjniactwo, aby nie było równych i równiejszych, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację”.

Chodźcie razem ze mną. Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców – zaznaczył Gibała.

Kto wszedł do gry o Kraków? Pełne wyniki exit poll

W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.

Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.

Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.

Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

Pełne wyniki badania exit poll OGB:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 35,7 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 28,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,2 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,6 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,3 proc.

Przedterminowe wybory po referendum w Krakowie

Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.

Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.

W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.