Łukasz Gibała
Łukasz Gibała uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badań exit poll przeprowadzonych przez Ipsos i OGB. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7 proc. głosów w badaniu OGB i 36,6 proc. głosów wg Ipsos.
Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska (28,4 proc. i 24,4 proc.), zaś trzecie – Michał Drewnicki (19,2 i 19,6 proc.).
Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego ocenił, że wielu mieszkańców nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich.
– Szanowni państwo, drodzy Krakowianie, osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa – powiedział Łukasz Gibała po ogłoszeniu wyników badań exit poll. – Pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, nie stała za nami machina partyjna. Mimo że do Krakowa przyjeżdżali warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do zagłosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów – dodał.
Jak zaznaczył polityk, „szczególnie cieszy go, że tak wielu mieszkańców miasta nie uległo perswazji”. – Nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki – zaznaczył Gibała.
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Kandydat podziękował także wszystkim mieszkańcom Krakowa, którzy wzięli udział w wyborach.
Łukasz Gibała zapowiedział, że nie osiądzie na laurach, gdyż – jak zaznaczył – drugi, decydujący etap „walki o Kraków dla mieszkańców” nastąpi za dwa tygodnie.
W poniedziałek o godz. 6:45 na Rondzie Mogilskim Gibała ma rozdawać obwarzanki i zachęcać mieszkańców do tego, by 11 października zagłosowali na „Kraków dla mieszkańców”.
W ocenie polityka należy zrobić wszystko, by Kraków należał do mieszkańców oraz by „przywrócić nadzieję i normalność, posprzątać bałagan, zakończyć partyjniactwo, aby nie było równych i równiejszych, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację”.
Chodźcie razem ze mną. Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców – zaznaczył Gibała.
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W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.
Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.
Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.
Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.
Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:
Pełne wyniki badania exit poll OGB:
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Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.
Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.
W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.
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