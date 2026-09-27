Łukasz Gibała uzyskał najwięcej głosów w pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa – wynika z badania exit poll.
W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21.00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.
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Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.
Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.
Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.
Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:
Pełne wyniki badania exit poll OGB:
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Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.
Aleksander Miszalski (KO) został odwołany w referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców.
Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.
W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.
Sondaż exit poll, przeprowadzony był przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, a drugi sondaż exit poll, przeprowadzony był przez OGB dla Polsat News i Newsmax Polska.
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