W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybierali nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21.00. Tuż po zakończeniu głosowania opublikowano wyniki badania exit poll.

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Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała pierwszy według exit poll

Zarówno według sondażu Ipsos, jak i OGB najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała, kandydat KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska.

Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki.

Pełne wyniki badania exit poll Ipsos:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 36,6 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 24,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,6 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 6,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,4 proc.

Pełne wyniki badania exit poll OGB:

Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) – 35,7 proc.

Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami) – 28,4 proc.

Michał Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 19,2 proc.

Aleksandra Owca (KW Razem) – 7,1 proc.

Michał Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej) – 4,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek (KW NL) – 4,6 proc.

Sławomir Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska) – 0,3 proc.

Przedterminowe wybory po referendum w Krakowie

Niedzielne głosowanie było konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Referendum odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., a większość uczestniczących w nim mieszkańców opowiedziała się za odwołaniem prezydenta.

Aleksander Miszalski (KO) został odwołany w referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Foto: PAP

Po referendum obowiązki włodarza miasta przejął wyznaczony do czasowego kierowania Krakowem Stanisław Kracik.

W wyborach zarejestrowano ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Hoffman zrezygnował jednak ze startu kilka dni przed głosowaniem, dlatego o urząd faktycznie walczyło siedmioro kandydatów.



Sondaż exit poll, przeprowadzony był przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, a drugi sondaż exit poll, przeprowadzony był przez OGB dla Polsat News i Newsmax Polska.