Pierwsze półrocze 2026 roku pokazało skalę i różnorodność działalności TAURON Areny Kraków: ponad 150 wydarzeń, pół miliona uczestników, koncerty światowych gwiazd, wydarzenia sportowe i esportowe, projekty społeczne i aktywności dla mieszkańców. Arena wzmacnia swoją pozycję nie tylko jako największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce, ale także jako ważne miejsce spotkań, edukacji, rekreacji i budowania miejskiej wspólnoty.

„TAURON Arena Kraków to ARENA RÓŻNORODNOŚCI. Tworzymy przestrzeń, w której spotykają się światowe wydarzenia i lokalne inicjatywy, wielkie emocje i codzienne działania mieszkańców. Chcemy, aby TAURON Arena Kraków była otwartą przestrzenią dla wszystkich, miejscem inspiracji, edukacji, rozwoju i wspólnego spędzania czasu. To właśnie ta różnorodność jest dziś największą wartością” – mówi Małgorzata Marcińska, prezeska Zarządu Areny Kraków S.A. zarządzającej TAURON Areną Kraków.

ARENA MUZYKI

Program wydarzeń w Arenie Głównej obfituje w koncerty znakomitych polskich i światowych artystów i zespołów. Od początku tego roku publiczność oklaskiwała m.in.: Erica Claptona, Hansa Zimmera (2 koncerty), Taco Hamingwaya (2 koncerty), Orkiestrę Johanna Straussa, Małą Armię Janosika, Bring Me The Horizon, Erosa Ramazzottiego, Florence + The Machine, André Rieu, Machine Gun Kelly, Doja Cat, Conana Graya, Madison Beer, Alvaro Solera, The Neighbourhood, DJ BoBo, OneRepublic, Lady Pank. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się festiwale: Lost Generation, Impact Festiwal, Festiwal Muzyki Filmowej (Gala Seriali FMF oraz FMF Harry Potter i Kamień Filozoficzny), Ekipa Festiwal oraz widowiska multimedialne, jak np.: Beksiński Live. Arena nie zwalnia tempa, do końca roku w hali głównej wystąpią m.in.: Dimash Qudaibergen (18.10.), Ricchi e Poveri (20.10.), Red Bull 64 Bars Live (24.10.), Mrozu (30.10.), Niall Horan (3.11.), Korn (17.11.), Golec uOrkiestra (21.10.), Kaśka Sochacka (11.12.), OKI (12.12.), Gipsy Kings (13.12.), Lord of the dance (15.12.), Vito Bambino (19.12).

Lost Generation Foto: fot. Kamil Kożuch

ARENA SPORTU

Wielkich emocji w ciągu roku dostarcza również sport. TAURON Puchar Polski Mężczyzn, finał Perlage CAVALIADA Tour czy finał GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej pokazały, że Arena potrafi być zarówno miejscem międzynarodowych widowisk, jak i przestrzenią spełniania marzeń najmłodszych sportowców. Symbolicznym momentem pierwszego półrocza była wiadomość, że właśnie w TAURON Arenie Kraków rozegrane zostaną we wrześniu 2027 roku finały Mistrzostw Świata FIVB w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

Arena Sportu Foto: fot. Kamil Kozuch

ARENA ESPORTU

Nowy rozdział w działalności obiektu napisał również esport. Intel Extreme Masters po raz pierwszy odbył się w TAURON Arenie Kraków i przyciągnął ponad 28 tysięcy uczestników z 50 krajów oraz miliony widzów przed ekranami na całym świecie. Wydarzenie potwierdziło, że TAURON Arena Kraków jest miejscem nowoczesnych technologii, innowacji i kompetencji przyszłości. „Intel Extreme Masters to nie tylko wydarzenie esportowe, ale również ważna platforma edukacyjna pokazująca młodym ludziom możliwości rozwoju w branży technologicznej. Gaming może być początkiem kariery w IT, produkcji multimedialnej, marketingu czy programowaniu” – mówi Małgorzata Marcińska.

ARENA EVENTÓW

Pierwsze półrocze 2026 roku to również bardzo intensywny czas dla wielofunkcyjnej Małej Hali. Walentynkowa Rewia Karnawałowa, turniej tańca Hip Hop, spotkanie sportowo-edukacyjne z Anną Lewandowską, Be Active Tour z Ewą Chodakowską czy Urban Yoga 1.0 – dają obraz tego, jak wiele różnorodnych wydarzeń może się tam odbywać. Do tego egzaminy i targi: ślubne, japońskie, roślinne wędkarskie oraz branży beauty na stałe zagościły w kalendarzu Małej Hali. Tu, z powodzeniem zorganizować można zawody sportowe, ale też event firmowy, jubileusz czy imprezę integracyjną do 800 osób. Wydarzenia na większą skalę – targi pracy i przedsiębiorczości czy targi nieruchomości bądź eventy korporacyjne do 3,5 tysiąca osób odbywają się w Arenie Głównej. Szkolenia i konferencje organizujemy w salach konferencyjnych. Wykorzystujemy teren obiektu – w sezonie zimowym, na specjalnie przygotowanych torach prowadzone są zajęcia z curlingu, a przez cały rok odbywają się zajęcia jazdy na rolkach.

URBAN YOGA 1.0 Foto: fot. Kamil Kożuch

ARENA SZTUKI

Od sierpnia tego roku przestrzeń TAURON Areny Kraków zyskała dodatkowy wymiar. Na ogólnodostępnym poziomie A otwarto Bawialnię Sztuki – nowy, długofalowy projekt artystyczny, który tworzy w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce miejsce spotkań ze sztuką współczesną. To kolejny rozdział ARENY SZTUKI – programu Spółki Arena Kraków S.A. pokazującego, że sztuka nie musi być zamknięta w muzeach i galeriach. Może towarzyszyć innym wydarzeniom, zaskakiwać i prowokować do zatrzymania się choćby na chwilę. Bawialnia Sztuki będzie przestrzenią cyklicznych wystaw czasowych, zmieniających się i żyjących w rytmie wydarzeń odbywających się w Arenie. Projekt zainaugurował Piotr Kolanko – artysta wizualny, którego twórczość oscyluje wokół relacji między sztuką, nauką i współczesnym doświadczeniem człowieka. Wystawa wyznacza kierunek rozwoju „galerii” jako przestrzeni eksperymentu, dialogu i twórczej różnorodności.

Arena Sztuki - BAWIALNIA SZTUKI Foto: FOT. KAMIL KOŻUCH

ARENA MIESZKAŃCÓW

Coraz ważniejszą częścią działalności TAURON Areny Kraków są autorskie projekty, które budują relacje z mieszkańcami i odpowiadają na ich potrzeby. Jednym z nich było marcowe „Miasteczko (nie tylko) dla kobiet” – wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestniczek i uczestników. To przestrzeń otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku, w której poruszane są tematy rozwoju osobistego, przedsiębiorczości, zdrowia, profilaktyki, aktywności fizycznej i sztuki. Warsztaty, inspirujące rozmowy, konsultacje z ekspertami, strefy relaksu, stoiska wystawców oraz liczne aktywności pokazują, że nowoczesne wydarzenia społeczne mogą jednocześnie edukować, integrować i dostarczać dobrej energii. Dużym sukcesem zakończyło się także XIV Święto Rodziny Krakowskiej, przygotowane przez Fundację Arena Kraków. 12 tys. osób spędziło wspólnie dzień pełen koncertów, animacji, warsztatów, aktywności sportowych i rodzinnych atrakcji. To wydarzenie pokazało, jak ważną częścią miasta stała się przestrzeń wokół TAURON Areny Kraków.

Coraz większą rozpoznawalność zdobywa cykl „Sztuka Dobrego Życia” – projekt, który promuje świadome życie, troskę o zdrowie fizyczne i psychiczne. Dwuczęściowy format, na który składają się bezpłatne wykłady prowadzone przez specjalistów i praktyczne (płatne) warsztaty rozwojowe. Wokół projektu, od 2025 roku, zgromadziło się kilkaset odbiorców, którzy regularnie, w wybrany czwartek miesiąca przychodzą do TAURON Areny Kraków. To dowód na to, że Arena może być miejscem inspirujących spotkań i dialogu.

SIlent DISCO - Cisza na fali Foto: fot.Kamil Kozuch

W przestrzeniach wokół TAURON Areny Kraków prowadzony jest kolejny cykliczny projekt Spółki – „Cisza na Fali – Silent Disco Party”. Setki osób tańczących pod gołym niebem tworzy wyjątkowy klimat. Każdy uczestnik otrzymuje bezprzewodowe słuchawki, które pozwalają swobodnie przełączać się pomiędzy trzema różnymi rodzajami muzyki. Ten cykl dobrze pokazuje nowe oblicze Areny – otwartej, kreatywnej i przyjaznej dla różnych pokoleń.

Zespół Areny Kraków S.A. z roku na rok poszerza ofertę wydarzeń nieodpłatnych, które programowane są z myślą o mieszkańcach Krakowa. Wspomniane Święto Rodziny Krakowskiej, Sąsiedzki Piknik Zdrowia i kina plenerowe, Letnie Potańcówki czy Wielka Lekcja Ekologii, której X edycja odbyła się w tym roku to przykład wydarzeń na świeżym powietrzu, skierowanych do różnych grup wiekowych, w których chętnie uczestniczy lokalna społeczność.

Święto Rodziny Krakowskiej Foto: fot. Kamil Kozuch

ARENA GARDEN

W sezonie wiosenno-letnim życie koncentruje się w ARENIE GARDEN – zielonej przestrzeni, która stała się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc rekreacji w tej części miasta. Odbywają się tu poranne treningi, sesje yogi, animacje dla dzieci, koncerty, karaoke, warsztaty twórcze, potańcówki. Co roku odbywa się tutaj jeden z najbarwniejszych festiwali w mieście: Festiwal Kolorów. Oferta gastronomiczna jest równie różnorodna jak dostępne aktywności i atrakcje.

FESTIWAL KOLORÓW Foto: fot. Kamil Kożuch

W Arenie Garden cudownie rezonuje muzyka. Przekonali się o tym uczestnicy Letnich Koncertów, podczas których królowało reggae (Duberman i Vavamuffin) i jazz (Paweł Kaczmarczyk Vars & Kaper DeconstructiON feat. Anna Gadt & Jaques Kuba Séguin). Fantastycznie sprawdzają się pikniki i wydarzenia integrujące, jak tegoroczny Sąsiedzki Piknik Zdrowia, który zgromadził 3 tysiące chętnych. Tegoroczne wydarzenie łączyło w sobie różnorodne obszary związane ze zdrowiem i dobrostanem – od badań i profilaktyki, przez aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne, aż po działania z zakresu wellness i edukacji ekologicznej. Uczestnicy mogli skorzystać z oferty instytucji, lokalnych podmiotów i specjalistów, którzy w przystępny sposób przybliżyli, jak dbać o zdrowie na co dzień. Wydarzenie było okazją do integracji i wzmacniania relacji sąsiedzkich. Po Sąsiedzkim Pikniku Zdrowia Fundacja Arena Kraków zorganizowała plenerowy pokaz filmu „Powrót do przyszłości”, który obejrzało 970 osób.

SĄSIEDZKI PIKNIK ZDROWIA Foto: FOT. KAMIL KOŻUCH

ARENA WYZNACZAJĄCA STANDARDY

Drugie z rzędu wyróżnienie Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards 2026 w kategorii Entertainment Facility of the Year (Obiekt Rozrywkowy Roku) potwierdza, że TAURON Arena Kraków rozwija się nie tylko jako największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce, ale też jako nowoczesna marka. Łączymy światowe wydarzenia z lokalną aktywnością. Przyciągamy największych artystów, sportowców i organizatorów, ale równie mocno stawiamy na budowanie wspólnoty z mieszkańcami Krakowa. Inspirujemy i tworzymy przestrzeń do spotkań.

Od 2014 roku, czyli od początku działalności w TAURON Arenie Kraków odbyło się ponad 3400 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 8,2 mln osób. Wartość impaktu ekonomicznego na gospodarkę Miasta Krakowa wygenerowanego przez uczestników imprez w TAURON Arenie Kraków wyniosła ponad 1 mld złotych.

Kalendarz wydarzeń i wszystkie aktualne informacje znajdują się na www.tauronarenakrakow.pl

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