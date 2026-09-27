PLATINUM MOUNTAIN HOTEL & SPA: Gdzie biznes spotyka wellbeingTHE

Platinum Mountain Hotel & SPA ugruntował swoją pozycję na mapie MICE jako miejsce, które redefi niuje pojęcie konferencji.

Ostatnia strategiczna decyzja o czasowym zawieszeniu działalności w celu rozbudowy głównej sali konferencyjnej była odważnym krokiem, podyktowanym wizją rozwoju i odpowiedzią na realne potrzeby rynku. To wyzwanie, podjęte przy wsparciu zaufanych partnerów, zaowocowało stworzeniem przestrzeni jeszcze lepiej dopasowanej do wymagań nowoczesnych wydarzeń.

Filozofia Platinum Mountain opiera się na integracji biznesu z jakościowym wypoczynkiem. Po modernizacji obiekt oferuje imponujące zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni około 1000 m². Sercem tej przestrzeni jest modułowa sala konferencyjna o powierzchni 720 m², którą można elastycznie dzielić na mniejsze sekcje, dostosowując ją do skali wydarzenia. Dodatkowo, do dyspozycji organizatorów są 3 oddzielne sale konferencyjne, idealne na kameralne spotkania, warsztaty czy szkolenia. Tak rozbudowana infrastruktura pozwala na profesjonalną obsługę wydarzeń nawet dla 500 osób.

To idealne miejsce dla dużych konferencji, sympozjów, jak również mniejszych szkoleń i wyjazdów incentive, które stawiają na budowanie relacji, regenerację i doświadczenia uczestników. Organizatorzy zyskują tu nie tylko profesjonalną infrastrukturę, ale także dostęp do pełnego zaplecza wellness i atrakcji regionu, takich jak hipermedialny park rozrywki Querion.

Obiekt doskonale wpisuje się w trend łączenia życia zawodowego z prywatnym (bleisure). Goście coraz częściej przyjeżdżają na wydarzenia biznesowe z rodzinami, co pozwala harmonijnie połączyć pracę z odpoczynkiem bliskich. Platinum Mountain udowadnia, że nowoczesny wyjazd biznesowy może być jednocześnie efektywny, komfortowy i wartościowy dla dobrostanu uczestników.

THE VIEW MOUNTAIN: Nowy wymiar widoku i innowacji

Podczas gdy Platinum Mountain stawia na harmonię, wellbeing i elastyczność w dojrzałej formule, nadchodzący The View Mountain (otwarcie planowane na I kwartał 2027 r.) zdefiniuje nową jakość na rynku MICE.

Jego unikalność opiera się na dwóch filarach: spektakularnej, panoramicznej lokalizacji oraz nowoczesnej, dedykowanej przestrzeni konferencyjnej.

Obiekt zaoferuje łącznie około 2000 m² nowoczesnej powierzchni eventowej. Sercem The View Mountain będzie sala konferencyjna o powierzchni 1000 m² i imponującej wysokości 5,8 m, z możliwością podziału na sześć niezależnych części. Stały dostęp do światła dziennego sprawią, że majestatyczne Karkonosze staną się integralną częścią każdego wydarzenia.

To jednak nie wszystko. The View Mountain wprowadzi na rynek MICE zupełnie nowy standard dzięki 570 m² powierzchni immersyjnej, wyposażonej w najnowocześniejsze systemy multimedialne. Pozwoli to na tworzenie wydarzeń o niespotykanym dotąd poziomie zaangażowania i interakcji, wykraczających poza tradycyjne ramy konferencji.

Strategiczna synergia: kompletna oferta dla branży

Siła Platinum Mountain Hotel & SPA oraz The View Mountain tkwi w ich synergii. Te dwa obiekty nie konkurują ze sobą, lecz idealnie się uzupełniają, tworząc kompletną i komplementarną ofertę dla branży MICE w Karkonoszach.

Organizatorzy wydarzeń zyskują partnera, który oferuje:

• Dojrzałe doświadczenie, wellbeing i elastyczną przestrzeń w Platinum Mountain Hotel & SPA.

• Nowoczesną technologię, panoramę, innowację i immersję w The View Mountain.

Niezależnie od skali, charakteru czy budżetu wydarzenia, ta strategiczna współpraca pozwala na zaproponowanie rozwiązania, które łączy profesjonalizm z unikalnym doświadczeniem, w samym sercu Karkonoszy. To wspólna wizja przyszłości MICE, budowana na fundamencie jakości, innowacji i zrozumienia potrzeb nowoczesnego biznesu.

Materiał Partnera