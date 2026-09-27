Sezon 2027 będzie pierwszym, w którym wszystkie kluczowe polskie destynacje MICE wejdą do gry z jasno zdefiniowanymi celami i narzędziami. Warszawa integruje region i wzmacnia Mazovia Convention Bureau, stawiając na profesjonalizację oraz innowacje ESG. Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk i Rzeszów uczestniczą natomiast w pracach nad krajową podstrategią MICE, która ma zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność Polski i ułatwić pozyskiwanie wydarzeń o wysokiej wartości ekonomicznej.

Wspólny mianownik dla ośmiu miast jest jeden: rosnąca konkurencja wymusza wprowadzanie nowych zachęt, inwestowanie w infrastrukturę oraz budowanie przewag opartych na nauce, technologii i sieci Ambasadorów Kongresów – kluczowym narzędziu pozyskiwania dużych wydarzeń stowarzyszeniowych.

Poniższy cykl wywiadów pokazuje, jak każde z ośmiu miast: Warszawa, Kraków, Katowice, Rzeszów, Łódź, Poznań, Gdańsk i Wrocław, definiuje swoją drogę do sezonu 2027, jakie strategie wdraża, jakie zachęty proponuje organizatorom, które inwestycje mają zwiększyć jego konkurencyjność oraz ile może realnie zarobić na kongresach w kolejnych latach.

To moment, w którym polski rynek MICE wchodzi w nową fazę – bardziej świadomą, profesjonalną i globalną.

Stolica wchodzi do europejskiej elity MICE

Monika Beuth, rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy

Jakich korzyści ekonomicznych Warszawa spodziewa się po sezonie kongresowym 2027?

Wydarzenia są dla Warszawy narzędziem realizacji szerszych celów rozwojowych miasta. Według danych za 2024 r. bezpośredni wkład sektora MICE do PKB Warszawy przekroczył 1 mld zł, a wpływy z podatków PIT i CIT wyniosły odpowiednio około 942 mln zł i 916 mln zł. Sektor utrzymuje około 94 tys. miejsc pracy. Warszawa weszła do europejskiej pierwszej dwudziestki destynacji kongresowych według ICCA i zdobyła nagrody Meetings Star Award 2025 oraz Best European Capital of MICE & Leisure 2026.

Jakie wydarzenia są priorytetem na 2027 r.?

Warszawa priorytetowo traktuje wydarzenia o znaczącym międzynarodowym zasięgu. Wśród potwierdzonych wydarzeń są: 22. Międzynarodowy Kongres AAGL, ISPRS Geospatial Week 2027, 33. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna – ICC 2027 oraz 10. Spotkanie Naukowe FESN.

Na jakie formy wsparcia mogą liczyć organizatorzy wydarzeń?

Wsparcie obejmuje kompleksową współpracę na każdym etapie przygotowania wydarzenia. Organizatorzy oczekują praktycznego wsparcia konsultacyjnego, wizyt studyjnych, rekomendacji lokalnych dostawców oraz szybkiej komunikacji. Warszawska Organizacja Turystyczna oferuje analizę wydarzenia w bazie ICCA, przygotowanie bid booka i pomoc w zaangażowaniu partnerów.

Czym Warszawa chce konkurować z Wiedniem, Pragą i Kopenhagą?

Najważniejsze są dostępność pokoi hotelowych, przestrzeni konferencyjnej oraz bezpieczeństwo. Warszawa dysponuje ponad 59 tys. miejsc noclegowych i uzyskuje wysokie noty w rankingach bezpieczeństwa. Transport publiczny odnotował ponad 900 mln przejazdów.

Które inwestycje zwiększą atrakcyjność Warszawy jako gospodarza wydarzeń?

Trwa remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Metro jest rozbudowywane, a sieć tramwajowa modernizowana. Powstają nowe inwestycje hotelowe oraz narzędzia cyfrowe ułatwiające organizatorom planowanie wydarzeń.

Kraków – 2027 r. będzie rekordowy

Małgorzata Przygórska- -Skowron, kierownik Biura Kongresów

Jakie wydarzenia Kraków pozyskuje najczęściej i które przynoszą miastu największe korzyści ekonomiczne?

Turystyka biznesowa jest jednym z najważniejszych segmentów gospodarki miejskiej. Spośród 5341 zarejestrowanych spotkań 3976 miało charakter krajowy, a 1365 – międzynarodowy. Udział wydarzeń międzynarodowych wzrósł z 20,1 do 25,6 proc.

Największą wartość generują wydarzenia międzynarodowe, szczególnie konferencje i kongresy związane z nauką, medycyną, technologią, biznesem i innowacjami. Kongresy wzmacniają pozycję Krakowa jako miasta nauki, biznesu i nowych technologii.

Jakiego wpływu na gospodarkę miasta można oczekiwać po organizacji dużego kongresu?

Delegat wydarzenia biznesowego zostawia w mieście średnio ponad 2 tys. zł, co przy kongresie na 1 tys. osób oznacza ponad 2 mln zł wpływów. Wydatki obejmują noclegi, gastronomię, transport, usługi eventowe oraz kulturę i rozrywkę. Kongres generuje przychody przedsiębiorców, miejsca pracy i promocję miasta oraz wzmacnia lokalny ekosystem turystyczny, usługowy i biznesowy.

Na jakie formy wsparcia i zachęty mogą liczyć organizatorzy wydarzeń?

Kraków Convention Bureau (KCB) oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie przygotowania wydarzenia. W pierwszej połowie 2026 r. zespół KCB udzielił wsparcia w 82 projektach, obejmujących działania promocyjne, materiały informacyjne, wsparcie logistyczne oraz współpracę z miejskimi jednostkami. Kluczowe jest wzmocnienie koordynacji współpracy miasta z organizatorami poprzez zespół zadaniowy ds. koordynacji współpracy miasta z organizatorami wydarzeń. Celem jest pozyskiwanie kongresów o wysokiej wartości – międzynarodowych, wielodniowych i związanych z nauką, medycyną, technologiami i biznesem.

Które segmenty rynku wydarzeń mają największy potencjał rozwoju?

Szczególnie perspektywiczne są wydarzenia związane z medycyną i naukami o zdrowiu, nowymi technologiami i IT, inżynierią, naukami ścisłymi oraz energetyką. Kraków koncentruje się na wydarzeniach międzynarodowych, wielodniowych i o wysokiej wartości merytorycznej, które budują pozycję miasta jako ośrodka wiedzy, nauki i innowacji.

Czy Kraków dysponuje odpowiednim zapleczem do obsługi wydarzeń liczących od 1 do 3 tys. uczestników?

Kraków ma bardzo dobre zaplecze do obsługi dużych wydarzeń, a rozwijająca się infrastruktura hotelowa wzmacnia ten potencjał. Planowane inwestycje są długoterminowe i nie wpłyną znacząco na sezon 2027. Kluczowe będzie efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz współpraca miasta, obiektów kongresowych, hoteli i partnerów branży spotkań.

MCK i Spodek na pełnych obrotach. Katowice celują w 700 wydarzeń rocznie

Marcin Stolarz, prezes zarządu PTWP Event Center

Na pozyskaniu jakich wydarzeń zależy wam najbardziej?

Naszym celem jest maksymalne zapełnienie kalendarzy MCK i Spodka. Chcemy przyciągać wydarzenia bardzo różnorodne – od największych kongresów i wydarzeń biznesowych, przez targi i wydarzenia branżowe, po duże wydarzenia sportowe, koncerty, wydarzenia kulturalne, artystyczne i rozrywkowe. Średnio to prawie 700 wydarzeń rocznie dla ponad miliona uczestników. Najlepsze wydarzenia to te, które zajmują cały obiekt na kilka dni i wykorzystują cały potencjał usług.

Wydarzenia jakiego rodzaju trwają najdłużej i przynoszą największe korzyści ekonomiczne?

Bardzo duży potencjał mają wydarzenia sportowe oraz duże imprezy targowe. Znaczącą frekwencję generują również największe koncerty i wydarzenia rozrywkowe. Szczególnie istotne są kongresy, konferencje i wydarzenia biznesowe, którym towarzyszą targi, wystawy, networking i wydarzenia wieczorne. Najważniejszy jest dobrze zbilansowany portfel wydarzeń.

Co przesądza o zwycięstwie w rywalizacji o największe wydarzenia?

Jedną z największych przewag jest możliwość zaoferowania dwóch bardzo różnych, a jednocześnie uzupełniających się przestrzeni: nowoczesnego MCK oraz ikonicznego Spodka. Obiekty są połączone i pozwalają realizować zarówno wydarzenia kongresowe, konferencyjne i targowe, jak i duże wydarzenia sportowe, koncerty czy widowiska. Katowice są dobrze skomunikowane, a MCK i Spodek znajdują się w centrum miasta, w Strefie Kultury, obok NOSPR i Muzeum Śląskiego. O przewadze decydują również doświadczenie zespołu i elastyczność obiektu.

Rynek wydarzeń dynamicznie się zmienia, a wraz z nim rosną oczekiwania organizatorów i uczestników. Mamy nowoczesną infrastrukturę techniczną, rozwiązania multimedialne i logistyczne. Równie ważna jest funkcjonalność przestrzeni i możliwość jej elastycznego wykorzystania. Inwestycje w przestrzeń, technologie i zaplecze operacyjne powinny się uzupełniać i odpowiadać na realne potrzeby rynku.

W jaki sposób budować międzynarodową rozpoznawalność?

Chcemy aktywnie konkurować o międzynarodowe wydarzenia. Bierzemy udział w procesach biddingowych i przygotowujemy oferty. Jesteśmy członkiem ICCA. Bierzemy udział w spotkaniach z meeting plannerami i współpracujemy z miastem Katowice oraz Silesia Convention. Ważne są rekomendacje zagranicznych organizatorów, np. ONZ, którzy już organizowali wydarzenia w MCK i Spodku. Kluczowe jest systematyczne budowanie relacji z międzynarodowymi organizatorami, stowarzyszeniami i partnerami branżowymi.

Rzeszów buduje siłę dzięki lotnictwu i technologiom

Katarzyna Piwowar, prezes RZE Convention Bureau Foto: mat. pras.

Katarzyna Piwowar, prezes RZE Convention Bureau

Jakie korzyści ekonomiczne przynosi Rzeszowowi rozwój sektora wydarzeń biznesowych?

Kongresy uruchamiają popyt na usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, handlowe oraz techniczne. Największy efekt przynoszą wydarzenia kilkudniowe z uczestnikami spoza miasta. Rynek kongresowy generuje ruch poza sezonem turystycznym, co pozwala lepiej wykorzystywać bazę usługową przez cały rok.

Sama liczba uczestników nie pokazuje pełnego znaczenia ekonomicznego wydarzenia – ważne są noclegi, długość pobytu, udział gości zagranicznych oraz korzystanie z usług. Coraz większego znaczenia nabiera systematyczne zbieranie danych, a nowym elementem jest powołanie RZE Convention Bureau.

W jaki sposób Rzeszów chce przyciągać najlepsze wydarzenia?

Kluczowe jest rozwijanie współpracy poprzez RZE Convention Bureau. Duży potencjał ma wykorzystanie specjalizacji gospodarczych miasta – lotnictwa, nowych technologii, IT, cyberbezpieczeństwa i tematów związanych z bezpieczeństwem. Ważna będzie współpraca z Poland Convention Bureau oraz działania B2B i kontakty z organizatorami.

Jak budować długofalową wartość z kongresów?

Kongresy wzmacniają lokalny rynek także po zakończeniu wydarzenia – firmy zdobywają doświadczenie, referencje i kompetencje. Relacje powstające wokół kongresów mogą przerodzić się we współpracę i projekty. Udana organizacja zwiększa szansę na kolejne edycje i rekomendacje. Szczególnie cenne są wydarzenia cykliczne.

Jakie nowe udogodnienia przygotowano dla organizatorów?

Największą zmianą jest nowy model współpracy poprzez RZE Convention Bureau. Ma on łączyć możliwości miasta z ofertą lokalnych partnerów i elastycznie reagować na potrzeby wydarzeń. Możliwe będą wspólne pakiety ofertowe, dodatkowe propozycje dla uczestników, wsparcie promocyjne oraz pomoc w koordynacji kontaktów. Ważne będzie indywidualne podejście do wydarzeń o większym znaczeniu gospodarczym i wizerunkowym.

Łódź szykuje skok dzięki Meeting Fund i nowemu centrum kongresowemu

Jacek Tokarczyk, rzecznik, prezydent miasta Łodzi Foto: mat. pras.

Jak Łódź wzmacnia swoją pozycję jako destynacja MICE?

Łódź konsekwentnie wzmacnia pozycję jako atrakcyjnej destynacji dla organizatorów kongresów i wydarzeń biznesowych. Atutem miasta jest centralne położenie na skrzyżowaniu dwóch najważniejszych autostrad oraz w sąsiedztwie kilku dróg ekspresowych. Do dyspozycji uczestników są trzy lotniska: w Łodzi, Warszawie i Modlinie. Miasto wyróżnia unikatowe połączenie postindustrialnego i filmowego dziedzictwa ze współczesną kulturą, a potencjał Łodzi promuje lokalna branża eventowa tworząca Effect MICE Festival.

Na jakie formy wsparcia mogą liczyć organizatorzy wydarzeń?

Organizatorów wydarzeń wspiera Łódź Meeting Fund, uruchomiony w 2026 r. i kontynuowany w 2027 r. Program obejmuje wydarzenia trwające co najmniej dwa dni, z udziałem minimum 100 osób spoza Łodzi korzystających z miejskiej bazy hotelowej. Uzupełnieniem jest Łódzki Bilet Eventowy, dzięki któremu organizatorzy wydarzeń dla co najmniej 100 uczestników mogą korzystać ze specjalnych, obniżonych cen grupowych biletów komunikacji miejskiej.

Co zmieni się w infrastrukturze Łodzi dla organizatorów wydarzeń?

Łódź przygotowuje się na dalszy rozwój infrastruktury MICE. W perspektywie uruchomienia Portu Polska i pierwszej linii Kolei Dużych Prędkości miasto planuje rozwój zaplecza hotelowego, kongresowego i targowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Jednym z planowanych kierunków jest budowa centrum kongresowego, które będzie mogło pomieścić nawet 5000 uczestników.

Poznań nie chce ścigać się wyłącznie na liczbę wydarzeń

Jan Mazurczak, CEO Poznań Convention Bureau Foto: mat. pras.

Jakie są najważniejsze cele Poznania na rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w sezonie 2027?

Poznań stawia na całą gospodarkę wydarzeń – kongresy, konferencje, targi, festiwale i wydarzenia sportowe. Nie chcemy ścigać się wyłącznie na liczbę wydarzeń, oceniamy je pod kątem rzeczywistej wartości dla miasta: liczby uczestników, długości pobytu, liczby noclegów, udziału gości zagranicznych, terminu i potencjalnych wydatków. Największą gwiazdą 2027 r. będzie International Astronautical Congress – IAC 2027, jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń na świecie. Chcemy, żeby IAC pozostawił po sobie nowe kontakty naukowe i biznesowe oraz silniejszy wizerunek miasta.

Co nowego miasto zaoferuje organizatorom wydarzeń?

Każde wydarzenie analizujemy indywidualnie. Oceniamy liczbę uczestników, długość pobytu, liczbę noclegów, udział gości zagranicznych, wydatki i znaczenie promocyjne. Organizatorom proponujemy pakiety Poznańskiej Karty Turystycznej oraz możliwość zapewnienia bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną na preferencyjnych warunkach. Chcemy, żeby uczestnik korzystał z miasta, a nie tylko z trasy hotel–centrum konferencyjne–hotel.

Czym Poznań chce wygrać rywalizację o kongresy?

Poznań ma wyraźną specjalizację: duże kongresy z rozbudowaną częścią wystawienniczą. Poznań Congress Center jest połączone z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, a cały kompleks znajduje się w centrum miasta, naprzeciwko głównego dworca kolejowego. Rośnie baza hotelowa, co zwiększa liczbę dostępnych pokoi i możliwości przyjmowania największych wydarzeń. Rozwija się również lotnisko, pojawiają się kolejne połączenia istotne dla turystyki biznesowej.

Kompaktowość miasta, gastronomia, bezpieczeństwo i relacja jakości do ceny wzmacniają konkurencyjność. Składamy wiele ofert, zabiegamy o mniejsze spotkania, organizujemy wizyty studyjne i docieramy do osób decydujących o lokalizacji kongresów.

Jaką rolę odgrywa współpraca z uczelniami i kluczowymi branżami?

Międzynarodowego kongresu nie zdobywa samo miasto – zdobywa go profesor, lekarz, naukowiec, przedsiębiorca czy przedstawiciel branży. Naszym zadaniem jest pomóc przygotować ofertę, znaleźć obiekt, połączyć organizatora z hotelami, PCO i usługodawcami oraz wesprzeć proces ubiegania się o wydarzenie. Wspólnie z Grupą MTP rozwijamy Poznański Klub Ambasadorów Kongresów. Uczelnie są jednym z najważniejszych partnerów, bo potencjał kongresowy miasta wynika z potencjału nauki, medycyny, gospodarki i ludzi aktywnych w międzynarodowych organizacjach.

Czy miasto planuje wprowadzić dodatkowe formy wsparcia dla organizatorów wydarzeń?

Nie mamy jednego sztywnego programu, ale wiele jego elementów już dziś oferujemy. Poznań Convention Bureau jest bezpłatnym punktem pierwszego kontaktu z miastem. Pomagamy w wyborze terminu i obiektu, kontaktach z hotelami i usługodawcami, przygotowaniu oferty miasta i procesie pozyskiwania kongresu. Możemy wspierać promocję wydarzenia, przygotowywać materiały o Poznaniu, pomagać w organizacji punktów informacji, programu turystycznego czy wydarzeń towarzyszących. Coraz częściej proponujemy pakiety Poznańskiej Karty Turystycznej i bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną. Zależy nam, żeby uczestnicy korzystali z miasta i wydłużali pobyt.

Gdańsk wchodzi w sezon 2027 z narzędziem Treevent

Michał Brandt, specjalista ds. PR, Gdańska Organizacja Turystyczna Foto: mat. pras.

Na czym Gdańsk chce oprzeć swoją pozycję na rynku kongresowym?

Nigdy nie budowaliśmy jej wyłącznie na atrakcyjności turystycznej. Ważną rolę odgrywają dostępność komunikacyjna, nowoczesne lotnisko, dojazdy, korzystne ceny oraz unique venues: Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdański Teatr Szekspirowski, a w regionie m.in. zamek w Malborku.

W działaniach Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau (GCB) przewijają się tematy dostępności i zrównoważonego rozwoju.

Gdańsk Convention Bureau dysponuje narzędziem Treevent – autorską platformą eventową do kompleksowej obsługi wydarzeń: tworzenia strony, rejestracji, sprzedaży biletów, płatności, fakturowania, aplikacji mobilnej, zarządzania uczestnikami i komunikacji. Treevent pozwala organizatorowi zarządzać wydarzeniem przed, w trakcie i po evencie.

Czy miasto planuje wprowadzić nowe formy finansowego wsparcia wydarzeń?

W GCB trwają prace nad scoringiem – zestawem kryteriów pozwalających obiektywnie oceniać korzyści z organizacji różnych wydarzeń. Na tej podstawie łatwiej będzie decydować, czy i w jakim zakresie wspierać organizację wydarzeń.

Jak Gdańsk chroni rynek MICE przed „przegrzaniem”?

Na razie ten problem nie występuje i nic nie wskazuje, aby miał się pojawić. Najbardziej konferencyjne miesiące to październik, listopad, marzec i kwiecień, kiedy nie ma wzmożonego ruchu turystyki indywidualnej.

Zaplecze kongresowe jest na tyle szerokie, że każdy sektor znajdzie tu miejsce. GCB aktywnie składa bidy, a wydarzenia z ostatnich trzech lat pokazują duże zróżnicowanie branżowe: 27 proc. handlowo-usługowe, 16 proc. ekonomiczno-polityczne, 15 proc. humanistyczne, 13 proc. medyczne, 9 proc. techniczne, 6 proc. informatyczno-komunikacyjne.

W jaki sposób Gdańsk włącza lokalną społeczność i uczelnie w rozwój rynku kongresowego?

Stopień zaangażowania zależy od charakteru wydarzenia i otwartości organizatora. Przy konferencjach naukowych trójmiejskie środowisko jest głównym partnerem lub współorganizatorem. Przykładem jest konferencja Velo-city z paradą rowerową otwartą dla mieszkańców oraz EuroSkills – największe w Europie mistrzostwa umiejętności zawodowych dla młodzieży.

Wrocław – „The MICE place”

Dawid Pańczyszyn, prezes zarządu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau Foto: mat. pras.

W jaki sposób Wrocław chce pozyskiwać kongresy w 2027 r.?

Wrocław kontynuuje strategię „Wrocław – the MICE place”, opartą na silnym zapleczu akademicko-naukowym, współpracy lokalnej branży MICE i aktywnej sieci ambasadorów kongresowych. Działania opierają się na programie rekomendacji dla PCO i organizatorów podróży motywacyjnych oraz na Klubie Ambasadorów Kongresów. Najbardziej perspektywiczne są kongresy medyczne, naukowo-techniczne, związane z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją oraz wydarzenia korporacyjne sektora usług biznesowych.

Na jakie wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzeń?

Standardowo oferujemy pełne wsparcie: przygotowanie ofert, wizyty studyjne, materiały promocyjne. Od zeszłego roku robimy to także dla obiektów na Dolnym Śląsku. Kluczowy jest program rekomendacji PCO oraz Klub Ambasadorów Kongresów. Wsparcie finansowe zapewnia program województwa dolnośląskiego – 250 tys. zł na konferencje naukowe organizowane przez wrocławskie uczelnie i 300 tys. zł na projekty STEM dla młodzieży.

Jak Wrocław konkuruje z Warszawą, Krakowem czy Gdańskiem?

Nie konkurujemy skalą, lecz jakością doświadczenia i dostępnością. Polska osiągnęła najlepszy wynik w historii w rankingu ICCA – 18. miejsce na świecie i 215 kongresów. Wrocław utrzymał liczbę kongresów na stabilnym poziomie. Przewagą miasta są inwestycje: nowy terminal lotniska i nowa baza hotelowa. Wrocław ma Halę Stulecia z Wrocławskim Centrum Kongresowym (UNESCO), silne zaplecze akademickie, rozwinięty sektor usług biznesowych, kompaktowość i dogodną lokalizację blisko Pragi, Drezna i Warszawy. 2027 r. będzie przełomowy komunikacyjnie. Do końca kwietnia powstanie nowy terminal dla pasażerów spoza Schengen – 2800 m², cztery bramki odlotowe i sześć automatycznych bramek kontroli granicznej. W br. otworzyły się: B&B Hotel Wrocław Old Town, czterogwiazdkowy Tower Hotel oraz Prize by Radisson w Sky Tower. To realnie zwiększa zdolność miasta do obsługi dużych, kilkudniowych kongresów.

W jaki sposób miasto wzmacnia pozycję na międzynarodowym rynku kongresowym?

Robimy to razem z Poland Convention Bureau. Jesteśmy na narodowym stoisku Polski na targach IMEX we Frankfurcie. Ważne są wizyty studyjne i zapraszanie zagranicznych dziennikarzy. Coraz mocniej stawiamy na cały region. Dolny Śląsk ma potencjał, by samodzielnie przyciągać gości biznesowych i wzmacniać ofertę Wrocławia. Projekt dolnośląski pozwala tworzyć wspólne propozycje dla klientów biznesowych.