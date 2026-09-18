Gdyby zapytać o zdanie uczniów krakowskich szkół średnich, wyniki wyborów na prezydenta stolicy małopolski różniłyby się znacząco od tych, jakie sugerują nam ostatnie sondaże. Według najnowszego badania, zrealizowanego przez Opinie24, zwycięzcą pierwszej tury wyborów byłby bowiem Łukasz Gibała (34,8 proc.), za nim uplasowałaby się Monika Piątkowska (20,9 proc.), a trzecie miejsce przypadłoby Darii Gosek-Popiołek (9,6 proc.). Tymczasem krakowscy uczniowie postanowili zagłosować zupełnie inaczej: na podium znalazła się nie tylko kandydatka partii Razem, ale także kandydat promowany przez Grzegorza Brauna.

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„Weźże Zagłosuj!”. Prawybory w Krakowie: Gibała i Owca w drugiej turze

W ramach profrekwencyjnej kampanii „Weźże Zagłosuj!” przeprowadzone zostały prawybory prezydenta miasta Krakowa. W głosowaniu, zorganizowanym przez „Akcję Uczniowską” we współpracy z Młodzieżową Radą Krakowa, udział wzięło ponad 3 tys. uczniów z trzynastu szkół średnich w stolicy Małopolski.

– Ponad 3,1 tys. uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek. W szatniach, na korytarzach i przy urnach bez przerwy słyszeliśmy to samo zdanie: „Politycy mają nas gdzieś, nikt nie rozmawia z nami o naszej przyszłości”. Młodzi ludzie czują się w tym mieście całkowicie niewidzialni, a sztaby wyborcze udają, że problemu nie ma – stwierdził Paweł Mrozek, założyciel „Akcji Uczniowskiej” i koordynator kampanii „Weźże Zagłosuj”.

3175 uczniów wzięło udział w prawyborach prezydenta Krakowa. (dane: Akcja Uczniowska)

Wyniki prawyborów ogłoszone zostały 18 czerwca o godz. 11:00. Podium niezmiennie otwiera Łukasz Gibała, lokalny działacz, mający za sobą własny KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców. Uczniowie oddali na niego w sumie 27,51 proc. głosów, co procentowo stawia go niżej niż w wynikach ostatnich sondaży. Drugie miejsce uzyskała Aleksandra Owca – 20,04 proc. uczniów oddało głos na kandydatkę KW Razem. Uczniowie krakowskich szkół nie są więc przekonani do kandydatury Moniki Piątkowskiej, w sondażach plasującej się na drugim miejscu, zaś w szkolnych prawyborach – jako trzecia od końca, z wynikiem zaledwie 7,5 proc.

Z podium zniknęła także Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy (KW NL), na którą głos oddało 7,37 proc. uczniów. Zajmowane przez nią w sondażach trzecie miejsce zajął Michał Klimek – kandydat KWW Konfederacji Korony Polskiej z wynikiem 10,56 proc.

Prawybory prezydenta miasta Krakowa. Głosowało 3175 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych. Foto: Weźże Zagłosuj! / Akcja Uczniowska

Prawybory prezydenta Krakowa. Organizator: głośny krzyk frustracji

Z kolei aż 8,35 proc. głosów oddanych w ramach prawyborów było nieważnych.

– Oznacza to, że „nieważne karty” wyprzedziły aż czterech kandydatów na prezydenta. Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos – czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby. Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji – stwierdził Paweł Mrozek. Podkreślił, że to właśnie młode pokolenie „trzyma w rękach klucz do magistratu”.

Czytaj więcej Opinie Prawne Jan Skoumal: Krakowskie święto fatalnie uregulowanej demokracji W niedzielę krakowianie zdecydują o odwołaniu lub drugiej szansie dla Aleksandra Miszalskiego. Obóz prezydenta nawołuje do bojkotu referendum – cze...

– Jeśli 27 września masowo pójdziemy do urn, to my zdecydujemy, kto zostanie prezydentem Krakowa. Apelujemy do kandydatów: zauważcie młodych ludzi, zaproponujcie nam własną wizję krakowskiej polityki edukacyjnej i młodzieżowej. Odwagi! – dodał Mrozek.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie w 2026 roku. Kto kandyduje?

Referendum w Krakowie odbyło się 24 maja 2026 roku. Krakowianie zdecydowali w nim o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO): spośród ponad 176 tys. osób, które poszły do urn, głos za odwołaniem Miszalskiego oddało ponad 171,5 tys. Tym samym frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności referendum, wynoszącym 26,98 proc. (tj. 158,5 tys. głosów). Próg nie został jednak przekroczony w przypadku równoległego głosowania za odwołaniem rady miasta: tam większość dalej ma koalicja KO i Lewicy. Do czasu wyboru nowego prezydenta, jego funkcję sprawuje wskazany przez premiera Donalda Tuska Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent miasta. W międzyczasie krakowski sąd okręgowy orzekł o ważności referendum, a termin wyborów wyznaczony został na niedzielę 27 września.

Krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała w sumie 8 kandydatów do prezydenckiego fotela. Poniżej lista.