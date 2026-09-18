Alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę widoczny na telefonie
W czasie czwartkowego nalotu Rosji na zachodnią Ukrainę wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 kilometry od granicy z Polską. Nie odnotowano jednak jej naruszenia.
Wiceminister cyfryzacji pytany w piątek w programie Onet Rano o to, jak państwo przygotowuje Polaków do tego, że takich momentów będzie coraz więcej, wskazał, że rząd pracuje „nad nowymi systemami i ostrzegania, i przeciwdziałania tym atakom, ale jako społeczeństwo też musimy się na to przygotować”.
– W ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w naszych aplikacjach mObywatel – mówił.
Wytłumaczył, że w związku z tym obywatele będą mieli dostęp do ostrzeżeń szybciej, a gdy zagrożenie minie, będą mogli sprawdzić, co się stało.
– Będziemy też dostawać informacje, że zagrożenie już minęło – poinformował.
Zachęcał też, aby za pomocą mObywatela zapisywać się na szkolenia obronne w zakresie przetrwania, przeciwdziałania i „niedawania się dezinformacji”.
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W czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczących zagrożenia z powietrza. Inny alert mieszkańcy otrzymają w przypadku ataku na terenie Ukrainy, gdy zagrożenie jest niskie, a inny, gdy zagrożenie jest wysokie. Jeszcze inną treść alertu RCB wyśle w przypadku zagrożenia na terenie Polski.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.
RCB koordynuje proces zapobiegania kryzysom, a w razie ich wystąpienia koordynuje proces minimalizacji ich skutków. Przez obywateli RCB kojarzone jest głównie z alertami wysyłanymi poprzez wiadomości SMS.
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