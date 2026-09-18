Z sondażu ośrodka badawczego Intercampus wynika, że André Ventura, lider partii Chega, jest najczęściej wskazywany jako najlepszy kandydat do urzędu premiera.

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Portugalia: Lider populistycznej prawicy wskazywany częściej jako najlepszy kandydat na premiera niż obecny premier

Ventura uzyskał w badaniu 28,4 proc. wskazań, co oznacza wzrost, w porównaniu do lipca, o niemal 5 punktów procentowych.

Chega w pokonanym polu pozostawiła obecnego premiera, Luísa Montenegro. Polityk, który stoi na czele centroprawicowej koalicji Sojusz Demokratyczny (AD), uzyskał w sondażu 25,8 proc. wskazań.

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Ventura był jednym z pierwszych europejskich polityków, którzy pogratulowali zwycięstwa AfD w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt. AfD zdobyła tam 43,8 proc. głosów, co daje jej szansę na to, by po raz pierwszy w historii stanąć na czele rządu w jednym z niemieckich landów.

Sondaże wskazują, że Chega jest obecnie drugą siłą w portugalskiej polityce

Tuż po wyborach w Saksonii-Anhalt w Portugalii opublikowano sondaż środka badawczego Pitagorica, z którego wynika, że Chega cieszy się poparciem 27,1 proc. mieszkańców kraju. Większe poparcie od prawicowej partii uzyskała w sondażu tylko opozycyjna Partia Socjalistyczna (27,9 proc.). Sojusz Demokratyczny zajął trzecie miejsce uzyskując 25,7 proc. wskazań. W porównaniu do wyborów parlamentarnych z maja 2025 roku Chega zwiększyła poparcie o 5 punktów procentowych.

Założona w 2019 r. Chega zdobyła w ostatnich wyborach do parlamentu największą od swego powstania liczbę mandatów – 60. Przegrała tylko z AD, który zdobył 91 mandatów.

W wyborach z 2025 roku, po raz pierwszy w warunkach zapoczątkowanego w 1974 r. w Portugalii ustroju demokratycznego, Chega przełamała prymat socjalistów i socjaldemokratów.