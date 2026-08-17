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Hiszpania może zadać pierwszy cios Unii. Skrajna prawica prze do władzy

Już wiosną przyszłego roku może dojść do władzy w Madrycie koalicja z udziałem skrajnie prawicowego Vox. W planach ma rozsadzenie UE od środka.

Publikacja: 17.08.2026 04:36

Koalicja premiera Pedra Sáncheza nie ma większości w hiszpańskim parlamencie

Koalicja premiera Pedra Sáncheza nie ma większości w hiszpańskim parlamencie

Foto: REUTERS/Eva Manez

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób zbliżające się wybory w Hiszpanii mogą zainaugurować falę eurosceptycyzmu w Europie.
  • Czym jest planowana „preferencja narodowa” i dlaczego narusza fundamentalne zasady Unii Europejskiej.
  • Jak zmieniła się strategia hiszpańskich eurosceptyków i na czym polega ich plan „wielkiego resetu” UE.
  • Jakie czynniki ekonomiczne i społeczne napędzają poparcie dla skrajnej prawicy, zwłaszcza wśród młodych Hiszpanów.
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To będzie rok wielu zagrożeń dla zjednoczonej Europy. Jeśli wierzyć sondażom, największe szanse na przejęcie Pałacu Elizejskiego w maju 2027 r. ma liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Głosowanie czeka też Włochy, gdzie Giorgia Meloni znów skręca jeszcze bardziej na prawo, aby powstrzymać wzrost poparcia dla nowego ugrupowania skrajnej prawicy: Futuro Nazionale. W Polsce powrót do władzy nacjonalistycznych populistów jesienią jest całkiem prawdopodobny. Oznaczałby raz jeszcze starcia między Brukselą i Warszawą.

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