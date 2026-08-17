To będzie rok wielu zagrożeń dla zjednoczonej Europy. Jeśli wierzyć sondażom, największe szanse na przejęcie Pałacu Elizejskiego w maju 2027 r. ma liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Głosowanie czeka też Włochy, gdzie Giorgia Meloni znów skręca jeszcze bardziej na prawo, aby powstrzymać wzrost poparcia dla nowego ugrupowania skrajnej prawicy: Futuro Nazionale. W Polsce powrót do władzy nacjonalistycznych populistów jesienią jest całkiem prawdopodobny. Oznaczałby raz jeszcze starcia między Brukselą i Warszawą.