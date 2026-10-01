Rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garri Kasparow poinformował w czwartek, że służby specjalne USA i Litwy ostrzegły go o grożącym mu śmiertelnym niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich służb. Podobne ostrzeżenie otrzymał jego współpracownik Iwan Tiutrin.

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Garri Kasparow o działaniach rosyjskich służb: nasze życie jest zagrożone

Kasparow przekazał na Telegramie, że wraz z Tiutrinem, swoim wieloletnim współpracownikiem i współzałożycielem Forum Wolnej Rosji, znalazł się na liście osób do likwidacji.

"Wiadomość, że (...) jesteśmy na liście celów do likwidacji, nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale mimo wszystko jest szokująca" - napisał.

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„Wywiady Litwy i USA poinformowały nas, że nasze życie jest zagrożone i powinniśmy zachować środki ostrożności; uczyniłem to i nadal będę tak postępować. Mimo to nie przestanę działać ani nie będę się ukrywać, nawet gdyby było to możliwe” – dodał Kasparow.

Jak zauważyła AFP (Agence France-Presse – przyp. J.S), oświadczenie polityka pojawiło się po tym, jak w połowie września amerykański resort sprawiedliwości poinformował o postawieniu zarzutów pięciu domniemanym agentom rosyjskiego wywiadu. Według władz USA mieli oni uczestniczyć w spisku mającym na celu zlecanie zabójstw i finansowanie zamachów w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Amerykański resort podał, że grupa działała od co najmniej dwóch lat i latem próbowała doprowadzić do zabójstwa w USA "ważnego rosyjskiego dysydenta", nie ujawniając jego nazwiska. Kasparow podkreślił, że ani on, ani Tiutrin nie zostali poinformowani, czy byli celem tej siatki. Resort sprawiedliwości przekazał również, że grupa planowała zabójstwo jednej osoby na Litwie.

W środę hiszpański dziennik „El Mundo” podał, że rosyjscy agenci planowali zabójstwo mieszkającego w USA Kasparowa, a także byłego rosyjskiego deputowanego i przeciwnika Kremla Ilji Ponomariowa.

Tiutrin, który przebywa na emigracji w Wilnie, powiedział AFP, że nie wie, czy to on był osobą, która miała zostać zabita na Litwie. Jak dodał, po komunikacie władz USA, litewskie służby ostrzegły go, że "musi natychmiast opuścić dom i pozbyć się samochodu".

Rosyjscy opozycjoniści Garri Kasparow i Iwan Tiutrin

Kasparow i Tiutrin założyli Forum Wolnej Rosji w 2016 r. Forum organizuje konferencje sprzeciwiające się rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2025 r. władze Rosji wpisały ją na listę organizacji uznawanych za "terrorystyczne".

Kasparow był jednym z najwybitniejszych szachistów w historii, mistrzem świata i wieloletnim liderem światowego rankingu szachowego. Po zakończeniu kariery sportowej zaangażował się w działalność polityczną jako jeden z liderów opozycji antykremlowskiej.