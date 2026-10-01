Ukrainie brakuje 27 mld dolarów na tegoroczne potrzeby związane z wojną. Kijów chce znaleźć około 7 mld dolarów dzięki oszczędnościom i przesunięciom w budżecie, a pozostałych 20 mld oczekuje od zagranicznych partnerów. Problem narasta w momencie, gdy Rosja zwiększa skalę ataków na ukraińską energetykę i infrastrukturę.
Premier Serhij Korecki ocenił całkowite tegoroczne koszty wojny na 155 mld dolarów. Kwota obejmuje zarówno środki wydawane przez Ukrainę, jak i pomoc wojskową przekazywaną przez partnerów, w tym uzbrojenie i amunicję.
Czytaj więcej
Departament Stanu USA zatwierdził możliwość sprzedaży Ukrainie uzbrojenia wartego 2,7 mld dol. Pieniądze na transakcję mają pochodzić od europejski...
– Dotyczy to w szczególności dronów dalekiego zasięgu – naszej zdolności do przenoszenia wojny z powrotem do miejsca, z którego pochodzi. Jest to krytyczna potrzeba, którą należy spełnić – mówił Korecki.
Rząd zapowiada oszczędności i odłożenie części mniej pilnych wydatków. Priorytetem mają pozostać obrona, świadczenia społeczne oraz pensje pracowników sektora publicznego.
Problemy finansowe zbiegają się z nasileniem rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na ukraińskie miasta oraz infrastrukturę.
Rosja w ostatnich tygodniach uderzała m.in. w elektrownie, kolej, porty, zakłady przemysłowe i obiekty cywilne. Ataki dodatkowo obciążają gospodarkę i zwiększają potrzeby budżetowe państwa.
Po jednym z największych ostatnich nalotów Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do sojuszników o dostarczenie większej liczby środków obrony powietrznej.
Czytaj więcej
Ukraiński parlament, wbrew rządowi i stanowi finansów państwa, nie uchwalił we wtorek ustawy o podatku od przesyłek zagranicznych. Jest on niezbędn...
„Każdy pocisk przechwytujący naprawdę ratuje życie. Im bliżej zimy, tym więcej tej ochrony potrzebujemy” – mówił prezydent Ukrainy.
Reuters informował również, że Ukraina ma coraz większe problemy z przechwytywaniem nowych rosyjskich dronów napędzanych silnikami odrzutowymi.
Kijów coraz mocniej naciska na Unię Europejską i innych partnerów, by szybciej przekazywali środki.
Część europejskiego finansowania jest jednak uzależniona od przeprowadzenia przez Ukrainę reform. Problemy z uchwalaniem wymaganych ustaw mogą opóźniać wypłatę kolejnych pieniędzy.
Czytaj więcej
Państwa wschodniej flanki NATO przygotowują ofertę, która ma przekonać administrację Donalda Trumpa, by nie ograniczała obecności amerykańskich woj...
Ukraina zwraca się również do UE o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów banku centralnego oraz o przyspieszenie wypłat z już uzgodnionych programów pomocowych.
Presja może jeszcze wzrosnąć w 2027 r. minister finansów Serhij Marczenko ocenił, że Ukraina będzie potrzebowała w przyszłym roku 52,6 mld dolarów zagranicznego finansowania, z czego około 32,6 mld nie ma obecnie zapewnionego pokrycia.
Rosja również zwiększa obciążenia budżetu związane z wojną. Moskwa planuje w 2027 r. wydać na obronność 17,1 bln rubli, czyli około 200 mld dolarów, o 27 proc. więcej niż wcześniej zakładano.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas