Obrońcy kobiety złożyli nadzwyczajny wniosek o wstrzymanie egzekucji kobiety, skazanej za morderstwo, w jej trakcie. – Pani Pike straciła przytomność, ale jej serce wciąż bije i słychać wyraźnie jej chrapanie – poinformował prawnik Pike cytowany przez BBC.

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Sędzia Clifton L Corker przychylił się do wniosku. Kobiecie zaczęto wówczas udzielać pomocy medycznej.

Nieudana egzekucja Christy Pike. Jej prawnicy piszą: Ostrzegaliśmy, że tak będzie

Jeden z jej prawników powiedział BBC, że w szpitalu kobietę poddano „zabiegom ratującym życie”, po tym, jak po dwóch dawkach pentobarbitalu kobieta nadal żyła.

Do nieudanej egzekucji doszło w środę ok. 20.00 czasu lokalnego (3.00 w czwartek w Polsce) w więzieniu o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville. Pike podano dwie dawki pentobarbitalu (substancja, która hamuje aktywność ośrodkowego układu nerwowego, w dużych dawkach może prowadzić do śpiączki i śmierci). W pewnym momencie, w czasie egzekucji, media zostały poproszone o opuszczenie pomieszczenia, w którym się odbywała – relacjonuje AP.

Stan Tennessee, w którym odbywała się egzekucja, nie skomentował sprawy. Pike została skazana na śmierć za morderstwo Colleen Slemmer z 1996 roku.

W oświadczeniu dla lokalnej gazety prawnicy Pike napisali, że „stan Tennessee po raz kolejny nie był w stanie przeprowadzić zgodnej z prawem egzekucji”. „Nie mamy satysfakcji z tego, że mieliśmy rację, ale obawy wyrażone przez panią Pike okazały się prawdziwe: trudny dostęp do żył, pękające żyły, pentobarbital, który uległ degradacji, brak dostępu do ratunkowej pomocy medycznej, gdy nieuchronnie dochodzi do komplikacji, a wszystko w ramach procedury, która utrzymywana jest w tajemnicy” – czytamy w oświadczeniu.

W rozmowie z BBC dr Joel Zivot, który był powołany przez zespół prawników Pike jako ekspert medyczny w rozmowie z brytyjskim nadawcą, stwierdził, że prawdopodobnie we krwi kobiety było za mało pentobarbitalu, aby doprowadzić do zatrzymania akcji serca. Jego zdaniem kobieta mogła doznać jednak uszkodzenia mózgu w związku z opóźnionym podjęciem resuscytacji.

Do egzekucji doszło po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił decyzję o wstrzymaniu wykonania kary wydaną przez sąd niższej instancji rankiem 30 września. Wcześniej sąd apelacyjny nakazał wstrzymanie egzekucji, twierdząc, że potrzebuje więcej czasu na rozważenie argumentów podnoszonych przez prawników Pike, którzy twierdzili, iż ława przysięgłych nie mogła zapoznać się z dowodami świadczącymi o tym, iż w dzieciństwie kobieta była molestowana seksualnie.

Christa Pike prosiła o łaskę. Tłumaczyła, że zbrodnię popełniła jako psychicznie chore dziecko

Przed próbą egzekucji gubernator Tennessee odmówił skorzystania z prawa łaski w sprawie Pike.

Pike miała 18 lat, gdy ona i jej chłopak, Tadaryl Shipp pobili, poddali torturom i zamordowali 19-letnią Colleen Slemmer, którą poznali na obozie dla dzieci z trudnych rodzin. Ciało Slemmer zostało znalezione z odwróconym pentagramem wyciętym na jej klatce piersiowej. Przed zabójstwem 19-latki Pike oskarżyła ją o próbę odbicia chłopaka.

We wniosku o łaskę do gubernatora Pike napisała, że chciała pobić Slemmer, ale nie zabić jej. Dodała, że nie była w stanie nad sobą zapanować. „Byłam psychicznie chorym 18-letnim dzieckiem” – napisała w oświadczeniu. „Zabrało mi wiele lat, by choćby zdać sobie sprawę z powagi tego, co uczyniłam. Jeszcze więcej, by zaakceptować, na jak wielu życiach wywarłam wpływ. Zabrałam czyjeś dziecko, siostrę, przyjaciela. Jest mi niedobrze, gdy choćby myślę, że byłam zdolna popełnić taką zbrodnię” – podkreśliła.

AP podała, że po nieudanej egzekucji Pike gubernator Tennessee nakazał wstrzymanie wszystkich egzekucji w stanie.