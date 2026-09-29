Do ataku doszło rano na terenie szkoły w miejscowości Staszków (Staškov) w powiecie Czadca (kraju żyliński) na północy Słowacji. Jak podały miejscowe media, uczeń ósmej klasy dokonał ataku z użyciem ostrego narzędzia.

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W wyniku odniesionych obrażeń zmarła jedna z zaatakowanych osób, 61-letnia nauczycielka. Dwie osoby odniosły obrażenia – uczennicę w stanie krytycznym przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Martinie, z kolei 44-letnia nauczycielka z ranami kłutymi została przewieziona do szpitala w Żylinie. Informacje o ofiarach potwierdziła Petra Klimešová, rzeczniczka słowackiego Centrum Operacyjnego Pogotowia Ratunkowego. Stan rannej nauczycielki jest stabilny.

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Napastnik został zatrzymany. Słowacka policja poinformowała, że sytuacja jest opanowana, a nikomu nie grozi już niebezpieczeństwo. „Składamy szczere kondolencje rodzinie zmarłej nauczycielki, jej bliskim, współpracownikom oraz wszystkim osobom dotkniętym tym tragicznym wydarzeniem” – oświadczyła komendant główna słowackiej policji Jana Maškarová.

Zapewniła, że policja poważnie traktuje sprawę ochrony szkół i bezpieczeństwa dzieci. „Obowiązkiem jest uczynienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zapobiec powtórzeniu się takich tragedii” – podkreśliła. W oświadczeniu przyznała, że nawet kompleksowy system środków zapobiegawczych nie daje absolutnej gwarancji i nie pozwala całkowicie wyeliminować ryzyka ataku o „bezprecedensowym” charakterze.

Na miejsce ataku wysłano dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego oraz dwie karetki pogotowia.

Oficjalnie nic nie wiadomo na temat motywu działania napastnika. Według ustaleń telewizji ta3, sprawcą był uczeń wychowywany przez babcię, który z powodu słabych wyników w nauce otrzymał od swej opiekunki zakaz pełnienia funkcji ministranta, co miało go popchnąć do zbrodni.

Do wydarzeń w Staszkowie odniósł się prokurator generalny Słowacji Maroš Žilinka, który ocenił, że brutalny atak na uczniów i nauczycieli w szkole podstawowej to kolejne poważne ostrzeżenie wskazujące na rosnący poziom agresji i napięć w społeczeństwie. Prokurator zaapelował do Słowaków, by nie pozostawali obojętni na akty przemocy, nienawiści i narastającą agresję. – Naszą wspólną odpowiedzialnością jest tworzenie środowiska opartego na szacunku, bezpieczeństwie i wzajemnej życzliwości – podkreślił.

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