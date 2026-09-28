13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego miał planować atak w swojej szkole – ustalił reporter RMF FM. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zatrzymali chłopaka, zanim doszło do zamachu.

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Informację o planowanym ataku na szkołę podstawową funkcjonariusze otrzymali od zagranicznych partnerów. Według ustaleń chodziło o atak z wykorzystaniem noży.

Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka. O godz. 6 rano weszli do jego domu, gdzie przebywał razem z ojcem. 13-latek został zatrzymany, a funkcjonariusze przeszukali mieszkanie.

30-centymetrowy nóż w szkolnym plecaku

W plecaku chłopaka policjanci znaleźli zapakowany nóż o długości blisko 30 centymetrów. W jego pokoju znajdował się również tasak.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez reportera RMF FM, 13-latek miał być uczestnikiem forów internetowych poświęconych tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej.

Ustalono również, że podczas wakacji nastolatek zabił kilka kotów. Miał wskazać policjantom miejsca, w których zakopał zwierzęta.

13-latek trafi przed sąd rodzinny

Chłopak jest przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Po zakończeniu czynności materiały dotyczące sprawy mają zostać przekazane do sądu rodzinnego.

Według informacji przekazanych RMF FM 13-latek wcześniej nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie dochodziło również do interwencji policji.