Atak w szkole udaremniony. 13-latek z woj. kujawsko-pomorskiego zatrzymany
13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego miał planować atak w swojej szkole – ustalił reporter RMF FM. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zatrzymali chłopaka, zanim doszło do zamachu.
Informację o planowanym ataku na szkołę podstawową funkcjonariusze otrzymali od zagranicznych partnerów. Według ustaleń chodziło o atak z wykorzystaniem noży.
Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka. O godz. 6 rano weszli do jego domu, gdzie przebywał razem z ojcem. 13-latek został zatrzymany, a funkcjonariusze przeszukali mieszkanie.
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W plecaku chłopaka policjanci znaleźli zapakowany nóż o długości blisko 30 centymetrów. W jego pokoju znajdował się również tasak.
Jak wynika z informacji uzyskanych przez reportera RMF FM, 13-latek miał być uczestnikiem forów internetowych poświęconych tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej.
Ustalono również, że podczas wakacji nastolatek zabił kilka kotów. Miał wskazać policjantom miejsca, w których zakopał zwierzęta.
Chłopak jest przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Po zakończeniu czynności materiały dotyczące sprawy mają zostać przekazane do sądu rodzinnego.
Według informacji przekazanych RMF FM 13-latek wcześniej nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie dochodziło również do interwencji policji.
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