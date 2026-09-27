W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy raport Marka Kozubala, który ukazał się w rp.pl 23 września.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy sekwencję zdarzeń, które mogą budzić obawy o stan naszego bezpieczeństwa, a także stawiać pytanie, czy jesteśmy na progu wojny. Bardzo duży wpływ na wzrost niepewności, co do dalszego rozwoju sytuacji na naszej wschodniej granicy, miała informacja ustna przekazana przez szefa CIA Johna Ratcliffe'a ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi. Jej treść jest nieznana. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Polska nie otrzymała żadnego raportu na papierze.