Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy określił te działania jako „30 kroków” prowadzących do osłabienia rosyjskiego sektora paliwowego.

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„Madziar” podsumował wrześniowe działania ukraińskich żołnierzy

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert „Madziar” Browdi opublikował 26 września zestawienie działań przeprowadzonych w tym miesiącu przeciwko obiektom znajdującym się przede wszystkim na terytorium Rosji.

Browdi określił te działania jako „30 kroków Ptaków SBS” prowadzących do osłabienia rosyjskiego sektora paliwowego. Jak stwierdził „Madziar”, Rosja jest bliska utraty połowy swoich możliwości przerobu i transportu ropy. Nie podał jednak konkretnych danych dotyczących skali dotychczasowych strat.

W zestawieniu znalazły się przede wszystkim rafinerie, ale także zakłady petrochemiczne i przetwórstwa gazu, bazy paliwowe, porty oraz terminal eksportowy. Przy części obiektów Browdi wskazał więcej niż jedną datę uderzenia.

Rafinerie w Rosji na liście celów

Według Browdiego 26 września zaatakowana została rafineria Ilska w Kraju Krasnodarskim. W operacji miały uczestniczyć 1. Oddzielne Centrum Sił Systemów Bezzałogowych, 414. Brygada Sił Systemów Bezzałogowych, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, ukraiński wywiad wojskowy HUR oraz inne formacje Sił Obronnych Ukrainy.

Dzień wcześniej, 25 września, uderzenia miały objąć rafinerię Łukoil w Permie, rafinerię w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim oraz zakłady w Woroneżu. Obiekt w Permie – jak wynika z zestawienia – był celem także 7 września.

23 września uderzono zaś w rafinerię Basznieft-NOWOIL w Ufie, a dzień wcześniej rafinerię w Samarze. 21 września Browdi odnotował uderzenie w rafinerię Basznieft-UNPZ w Ufie.

20 września operacja miała objąć rafinerię moskiewską. Według wpisu uczestniczyły w niej m.in. 414. i 412. Brygady Sił Systemów Bezzałogowych, 413. Pułk SBS, 1. Oddzielne Centrum SBS, Siły Operacji Specjalnych, SBU i HUR.

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Uderzenia w Jarosławiu, Samarze, Tatarstanie i Kraju Krasnodarskim

Na opublikowanej liście znalazła się także rafineria Sławnieft-JANOS w Jarosławiu, która miała zostać zaatakowana 17 września. 15 września celem była rafineria w Syzraniu w obwodzie samarskim.

14 września ukraińskie siły miały przeprowadzić operacje przeciwko zakładowi przetwórstwa gazu w Astrachaniu oraz rafinerii w Tuapse w Kraju Krasnodarskim. Dzień wcześniej uderzenie miało objąć rafinerię TANECO w Tatarstanie.

12 września zaatakowane miały zostać zakłady w Togliatti w obwodzie samarskim.

11 września na liście znalazły się cztery obiekty: zakład w Śnieżnem w obwodzie donieckim, rafineria w Nowokujbyszewsku, rafineria w Saratowie oraz zakłady Azot w Bierieznikach w Kraju Permskim.

Porty, terminal eksportowy i baza w Noworosyjsku

Według Browdiego działania Sił Systemów Bezzałogowych nie ograniczały się do rafinerii i zakładów przemysłowych. 10 września uderzenia miały objąć terminal eksportowy w miejscowości Ola w obwodzie astrachańskim oraz morski port handlowy w Dagestanie.

9 września celem miała być baza marynarki wojennej w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.

8 września ponownie zaatakowana miała zostać rafineria w Saratowie. Browdi przypisał tę operację 1. Oddzielnemu Centrum SBS, 414. i 412. Brygadom SBS, Siłom Operacji Specjalnych oraz HUR.

6 września na liście znalazła się rafineria w Riazaniu, natomiast 4 września zakłady petrochemiczne w Sterlitamaku w Baszkortostanie.

Rafineria w Moskwie pojawia się w zestawieniu „Madziara” kilkukrotnie

Według zestawienia Browdiego rafineria w Moskwie była celem także 2 i 3 września. W tych działaniach miały uczestniczyć 1. Oddzielne Centrum SBS, 412. Brygada SBS, 413. Pułk SBS, Siły Operacji Specjalnych oraz SBU.

Pierwszego dnia miesiąca ukraińskie jednostki miały natomiast uderzyć w zakład w obwodzie leningradzkim. Browdi wskazał tu na udział 1. Oddzielnego Centrum SBS, 414. Brygady SBS oraz HUR.

Rosyjskie ataki w Ukrainie Foto: PAP

Bazy paliwowe również na liście Browdiego

Ostatnią grupę obiektów wymienionych przez Browdiego stanowią bazy paliwowe. 26 września 413. Pułk SBS miał uderzyć w bazę w miejscowości Dołgoje w obwodzie biełgorodzkim.

24 września ta sama jednostka miała natomiast przeprowadzić uderzenia w bazy w Starym Oskole w obwodzie biełgorodzkim. Tego samego dnia celem miała być także baza Liskińska w miejscowości Liski w obwodzie woroneskim.

Browdi tradycyjnie zakończył swój wpis słowami: „Wytrwamy. Moskwa padnie”.