Bezzałogowce należące do ukraińskiej armii przeprowadziły atak na rafinerię w Ilsku w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji – poinformował w sobotę Sztab Generalny ukraińskiej armii.

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Ukraiński atak dronów na rafinerię w Ilsku

„W nocy jednostki sił obrony Ukrainy przeprowadziły atak w Ilsku (…); na terenie rafinerii doszło do wybuchu pożaru» – napisano w komunikacie Sztabu Generalnego armii ukraińskiej, opublikowanym na Facebooku.

Według informacji przekazanych przez władze rosyjskiego regionu, na które powołuje się agencja Reutera, na skutek ataków dronów w Kraju Krasnodarskim zginęły trzy osoby, a dwie zostały ranne.

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Jak podkreśla strona ukraińska, rafineria w Ilsku jest jedną z największych w regionie – ma zdolność przetwarzania ok. 6,6 mln ton ropy naftowej rocznie, a jej produkcja jest przeznaczona również na potrzeby rosyjskiej armii prowadzącej działania przeciwko Ukrainie.

Ponadto, jak poinformował ukraiński Sztab Generalny, w nocy z piątku na sobotę zniszczono także inne ważne cele: rosyjski skład amunicji w okupowanym Siewierodoniecku (obwód ługański) oraz stację radiolokacyjną P-18 (o zasięgu 250 km) na okupowanych terenach obwodu donieckiego.

Rosyjskie ataki na cywilów i infrastrukturę energetyczną Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę na Telegramie o śmierci dwóch osób i zranieniu 14 kolejnych na skutek rosyjskich ataków. Zaapelował przy tym do zachodnich liderów o zwiększenie nacisków na Rosję.

„Jest ważne, aby nasi partnerzy nie zapominali, że rosyjska eskalacja odbywa się każdego dnia (…); świat powinien odpowiedzieć w silniejszy sposób, aby wojna nie rozszerzała się dalej» – napisał Zełenski na Telegramie.

Ukraiński prezydent zaapelował do prezydenta USA Donalda Trumpa o realizację ustawy autorstwa senatora Lindseya Grahama, dotyczącej wzmocnienia sankcji na Rosję oraz do liderów Unii Europejskiej o wprowadzenie dodatkowych europejskich sankcji.

Na skutek rosyjskich ataków dwie osoby zginęły w Zaporożu. Atakowane były cywilne budynki w Kijowie, Zaporożu, w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim, a także obiekty infrastruktury energetycznej w obwodach połtawskim, mikołajewskim i winnickim.

Zełenski poinformował także o kolejnych atakach wymierzonych w rosyjskie zaplecze przemysłowe. „W obwodzie rostowskim zadziałały nasze siły dalekiego zasięgu: trafiona została fabryka, która produkuje komponenty dla rakiet i artylerii, w tym kompleksów (przeciwlotniczych – PAP) Pancyr-S2» – napisał prezydent Ukrainy.