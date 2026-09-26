Rosyjski opozycjonista ostrzega: Władimir Putin nie będzie miał wyboru. Zaatakuje NATO

Władimir Putin może umrzeć i jego otoczenie podzieli władzę między sobą albo dojdzie do rewolucji - mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, były deputowany Dumy, a od lat jeden z najbardziej ściganych przez Kreml przeciwników reżimu.

