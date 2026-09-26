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Rosyjski opozycjonista ostrzega: Władimir Putin nie będzie miał wyboru. Zaatakuje NATO

Władimir Putin może umrzeć i jego otoczenie podzieli władzę między sobą albo dojdzie do rewolucji - mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, były deputowany Dumy, a od lat jeden z najbardziej ściganych przez Kreml przeciwników reżimu.

Publikacja: 26.09.2026 06:40

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: PAP/EPA

Rusłan Szoszyn

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy wywiad Rusłana Szoszyna z rosyjskim opozycjonistą Ilią Ponomariowem, który ukazał się na rp.pl 23 września.

„Rzeczpospolita”: Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych do Dumy dawały prezydenckiej Jednej Rosji ponad 57 proc. głosów. Jest pan zaskoczony?

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