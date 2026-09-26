Biały Dom miał odmówić dziennikarzowi CNN towarzyszenia Trumpowi w czasie zaplanowanej na 26 września wizyty w Knoxville w stanie Tennessee.

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Sąd nakazał Białemu Domowi przywrócić akredytacje dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico

Informacja pojawiła się po tym, jak sędzia federalny Timothy Kelly nakazał Białemu Domowi przywrócenie akredytacji prasowych, odebranych wcześniej akredytowanym przy Białym Domu dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico. Odebranie akredytacji było uzasadniane przez Trumpa tym, że media te w nieprawdziwy sposób relacjonują jego aktywność. Przywrócenie akredytacji sędzia motywował faktem, iż redakcje mają duże szanse na wykazanie, że cofnięcie uprawnień nastąpiło bez zachowania należnej procedury.

Sędzia odrzucił jednocześnie argument, że odebranie akredytacji dziennikarzom było niezbędne ze względów bezpieczeństwa narodowego. Akredytacje – decyzją sędziego – miały być przywrócone dziennikarzom w trybie natychmiastowym.

Organizacje zrzeszające amerykańskie media natychmiast po odebraniu akredytacji w Białym Domu trzem redakcjom oprotestowały ten zakaz, wskazując, iż jest on niezgodny z pierwszą poprawką do Konstytucji USA, która mówi o wolności słowa.

Decyzja w sprawie dziennikarza CNN, któremu uniemożliwiono lot Air Force One, stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie systemu rotacyjnej obsługi medialnej wydarzeń z udziałem prezydenta (tzw. pool prasowy). „Washington Post” podał, że w piątek rolę przedstawiciela grupy mediów relacjonujących aktywność prezydenta pełniła stacja CBS. CNN uczestniczyła natomiast w relacjonowaniu części wydarzeń, w tym spotkania w Archiwum Narodowym.

Donald Trump walczył z mediami również w czasie swojej pierwszej kadencji

„New York Times” przypomniał, że konflikty dotyczące dostępu dziennikarzy do wydarzeń z udziałem Trumpa pojawiały się już podczas jego pierwszej kadencji. W 2018 roku sąd nakazał przywrócenie akredytacji reporterowi CNN Jimowi Acoście. Obecnie przed sądem toczy się także sprawa dotycząca wykluczenia agencji Associated Press z części wydarzeń prezydenckich, w tym organizowanych na pokładzie Air Force One. Spór Trumpa z AP rozpoczął się w tej kadencji od tego, że agencja nie chciała stosować się do wprowadzonych przez Trumpa zmian nazw geograficznych – i np. nadal używała nazwy Zatoka Meksykańska, zamiast obowiązującej obecnie w USA nazwy Zatoka Amerykańska (zmiany nazwy dokonał Trump).