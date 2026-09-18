W książce „Regime Change”, w której Maggie Haberman i Jonathan Swan opisują pierwszy rok drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, jest fragment opisujący „jedne z najbardziej znaczących 30 minut w historii AI”. Chodzi o spotkanie Donalda Trumpa z czerwca 2024 r. z dwoma przedstawicielami firmy OpenAI, Gregiem Brockmanem i Bradem Lightcapem, w czasie którego ówczesny kandydat na prezydenta USA zapoznał się z możliwościami, jakie stwarza ChatGPT.

Przed tym spotkaniem Trump miał podchodzić do sztucznej inteligencji raczej ostrożnie – Haberman i Swan piszą, że było to podejście, które można opisać mianem „mieszaniny ignorancji i nieufności”. Wystarczyło jednak 35 minut w towarzystwie przedstawicieli OpenAI, by przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych uznał, że trzeba zrobić co tylko się da, by USA postawiły wszystko na tę kartę. Dwa lata później pytany o obawy dotyczące nadmiernie szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, który może uczynić ją egzystencjalnym zagrożeniem dla człowieka, stwierdził na antenie Fox News, że jedyne, czego się w tym zakresie obawia, to tego, że USA przegrają wyścig w dziedzinie AI z Chinami.