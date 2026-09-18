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Wszystkie media śledzą, co Donald Trump zamieszcza na Truth Social. Nawet krytyka, jak po publikacji grafiki przedstawiającej go jako Chrystusa, służy prezydentowi, bo dzięki temu wciąż znajduje się on w centrum uwagi, a memiczny przekaz dociera poza grono jego zwolenników
W książce „Regime Change”, w której Maggie Haberman i Jonathan Swan opisują pierwszy rok drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, jest fragment opisujący „jedne z najbardziej znaczących 30 minut w historii AI”. Chodzi o spotkanie Donalda Trumpa z czerwca 2024 r. z dwoma przedstawicielami firmy OpenAI, Gregiem Brockmanem i Bradem Lightcapem, w czasie którego ówczesny kandydat na prezydenta USA zapoznał się z możliwościami, jakie stwarza ChatGPT.
Przed tym spotkaniem Trump miał podchodzić do sztucznej inteligencji raczej ostrożnie – Haberman i Swan piszą, że było to podejście, które można opisać mianem „mieszaniny ignorancji i nieufności”. Wystarczyło jednak 35 minut w towarzystwie przedstawicieli OpenAI, by przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych uznał, że trzeba zrobić co tylko się da, by USA postawiły wszystko na tę kartę. Dwa lata później pytany o obawy dotyczące nadmiernie szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, który może uczynić ją egzystencjalnym zagrożeniem dla człowieka, stwierdził na antenie Fox News, że jedyne, czego się w tym zakresie obawia, to tego, że USA przegrają wyścig w dziedzinie AI z Chinami.
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