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Kadr z serialu „Lalka” wyprodukowanego przez Netflix
Zaczyna się jak „Niebezpieczne związki”, a kończy jak „Sherlock Holmes” w wydaniu Guya Ritchiego. Ba, nawet przydałby się łotrzykowski sequel w klimacie „Miłość, szmaragd i krokodyl”. Sporo tutaj jest kinofilskich odniesień. No, ale czego spodziewaliśmy się po romansie Wokulskiego i Łęckiej opowiadanym przez twórcę „Kosa”?
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