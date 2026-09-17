Zaczyna się jak „Niebezpieczne związki”, a kończy jak „Sherlock Holmes” w wydaniu Guya Ritchiego. Ba, nawet przydałby się łotrzykowski sequel w klimacie „Miłość, szmaragd i krokodyl”. Sporo tutaj jest kinofilskich odniesień. No, ale czego spodziewaliśmy się po romansie Wokulskiego i Łęckiej opowiadanym przez twórcę „Kosa”?

„Lalka” Netfliksa to wariacja na temat powieści Bolesława Prusa