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Między „Niebezpiecznymi związkami” a „Sherlockiem Holmesem”. „Lalka” według Netfliksa

„Lalka Pawła Maślony” – tak powinien brzmieć tytuł netflixowej wariacji opartej na powieści Bolesława Prusa.

Aktualizacja: 17.09.2026 12:51 Publikacja: 14.09.2026 18:15

Kadr z serialu „Lalka” wyprodukowanego przez Netflix

Kadr z serialu „Lalka” wyprodukowanego przez Netflix

Foto: Rafał Pałka, Netflix

Łukasz Adamski

Zaczyna się jak „Niebezpieczne związki”, a kończy jak „Sherlock Holmes” w wydaniu Guya Ritchiego. Ba, nawet przydałby się łotrzykowski sequel w klimacie „Miłość, szmaragd i krokodyl”. Sporo tutaj jest kinofilskich odniesień. No, ale czego spodziewaliśmy się po romansie Wokulskiego i Łęckiej opowiadanym przez twórcę „Kosa”?

„Lalka” Netfliksa to wariacja na temat powieści Bolesława Prusa

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