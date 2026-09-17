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Kataryna: Nie można dać się zaszantażować Marii Kurowskiej. Naśladowcy już czekają

Maria Kurowska: „5 dzień protestu w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dostaję dużo pytań, co się dzieje i jak się czuję? Czuję się dobrze. Mam już tylko wodę z kranu. Nie pozwalają przekazać mi żywności i ubrań. Bronię AWS przed bezprawnym przejęciem przez uzurpatora! Bronię praworządności!”

Publikacja: 17.09.2026 10:47

Posłanka Maria Kurowska jest jedyną osobą odpowiedzialną za sytuację, w której sama się postawiła.

Posłanka Maria Kurowska jest jedyną osobą odpowiedzialną za sytuację, w której sama się postawiła.

Foto: screen z nagrania Marii Kurowskiej na X

Katarzyna Sadło

Kiedy piszę ten tekst, mija tydzień, odkąd pani poseł okupuje biuro w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, starając się nie dopuścić nowego rektora do objęcia funkcji. Niestety, wygląda na to, że pierwszą bitwę przegrała, bo rektor dostał się do swojego gabinetu poprzez specjalnie w tym celu wybity otwór w ścianie, ale pani poseł nie zamierza odpuszczać i na pewno ma w zanadrzu kolejne pomysły na utrudnienie mu urzędowania, sama zaś nie traci okazji do obijania pluszem krzyża, na który się dzielnie wspina. Jeśli wierzyć jej zapewnieniom, od siedmiu dni żyje wyłącznie o wodzie z kranu, bo odmówiła przyjęcia jedzenia od osób, które próbowały jej coś dostarczyć – nie budziły jej zaufania i zażyczyła sobie zaufanych dostawców, a tych z oczywistych względów nikt do budynku wpuścić nie może.

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