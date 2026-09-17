Kiedy piszę ten tekst, mija tydzień, odkąd pani poseł okupuje biuro w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, starając się nie dopuścić nowego rektora do objęcia funkcji. Niestety, wygląda na to, że pierwszą bitwę przegrała, bo rektor dostał się do swojego gabinetu poprzez specjalnie w tym celu wybity otwór w ścianie, ale pani poseł nie zamierza odpuszczać i na pewno ma w zanadrzu kolejne pomysły na utrudnienie mu urzędowania, sama zaś nie traci okazji do obijania pluszem krzyża, na który się dzielnie wspina. Jeśli wierzyć jej zapewnieniom, od siedmiu dni żyje wyłącznie o wodzie z kranu, bo odmówiła przyjęcia jedzenia od osób, które próbowały jej coś dostarczyć – nie budziły jej zaufania i zażyczyła sobie zaufanych dostawców, a tych z oczywistych względów nikt do budynku wpuścić nie może.