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Partnerstwa przemysłowe to klucz do bezpieczeństwa

Ważne jest wzmocnienie przemysłu obronnego w Polsce, ale to nie wystarczy, żeby obrona była skuteczna. Ważna jest też współpraca międzynarodowa w regionie pomiędzy mocnymi, silnymi graczami z uwzględnieniem mniejszych firm. To wszystko razem powinno stworzyć odporny, silny, rozwijający się, innowacyjny ekosystem przemysłu obronnego, przygotowanego zarówno na czas kryzysu, jak i gotowego do kontynuowania rozwoju w czasie pokoju – mówi Małgorzata Darowska, Dyrektor ds. Europejskich w Grupie WB.

