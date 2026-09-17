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MSPO: świat się zbroi w najnowsze technologie

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach pobił wszelkie rekordy. Udowodnił, jak ważny we współczesnym świecie jest sektor obronny. Świat się zbroi, tworzy nowe technologie, co w Kielcach było widoczne przede wszystkim w odniesieniu do systemów bezzałogowych. Ale często również zadawano pytanie: w jaki sposób ten wysiłek w zakresie obronności przełożyć na korzyści dla całej gospodarki?

