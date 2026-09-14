16 min. 7 sek.

SAN – pierwsze wyzwania za nami

- Projekt systemu antydronowego SAN jest bardzo skomplikowany, to potężna umowa. Ale etap, w którym dzisiaj jesteśmy, po wejściu w życie umowy na koniec maja, wygląda bardzo dobrze. Planujemy dostawy pierwszej baterii trzech plutonów do demonstracji jeszcze w tym roku. A dalej będziemy mieli zintegrowanie i dostawę kolejnych elementów – mówi Krystian Chmielewski, wiceprezydent firmy Kongsberg.

