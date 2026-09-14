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SAN – pierwsze wyzwania za nami
- Projekt systemu antydronowego SAN jest bardzo skomplikowany, to potężna umowa. Ale etap, w którym dzisiaj jesteśmy, po wejściu w życie umowy na koniec maja, wygląda bardzo dobrze. Planujemy dostawy pierwszej baterii trzech plutonów do demonstracji jeszcze w tym roku. A dalej będziemy mieli zintegrowanie i dostawę kolejnych elementów – mówi Krystian Chmielewski, wiceprezydent firmy Kongsberg.
Aktualizacja:
16.09.2026 12:17
Publikacja:
14.09.2026 15:16