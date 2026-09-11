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Amunicja to priorytet Niewiadowa

Najważniejsza jest dla nas budowa fabryki amunicji 155 mm. To zadanie musimy dowieźć i rozpocząć produkcję najpóźniej na początku przyszłego roku – mówi Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna. Drugim projektem, który jest też bardzo istotny, to budowa fabryki amunicji 40 mm na licencji firmy z Singapuru, pozwalająca na produkcję 28 różnych głowic dla 30 krajów Europy. Licencja jest podpisana z możliwością polonizacji tego produktu do 80 proc – dodaje Adam Januszko.

