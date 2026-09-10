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Nowy impuls rozwojowy dla Kielc i regionu

Kielce mogą zyskać obszar inwestycyjny o powierzchni kilkuset hektarów oraz kolejowy terminal towarowy Podczas MSPO w Kielcach podpisane zostały dwa listy intencyjne dotyczące przyszłości terenów w Obicach - z Agencją Rozwoju Przemysłu i Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice oraz z Centralnym Portem Komunikacyjnym. - Przez wiele lat Obice kojarzyły się przede wszystkim z projektem lotniska. My chcemy spojrzeć na ten teren na nowo i wykorzystać jego ogromny potencjał gospodarczy. Mówimy kilkuset hektarach, które mogą stać się przestrzenią dla dużych inwestycji, nowych technologii i nowych miejsc pracy. Do tego potrzebujemy jednak nie tylko terenów, ale również profesjonalnych partnerów, infrastruktury i dobrego skomunikowania - mówi Agata Wojda, prezydentka Kielc.

