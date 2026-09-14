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Jesteśmy szybsi od światowych gigantów

W przypadku realizacji projektu nowego kołowego transportera opancerzonego jesteśmy gotowi dostarczać kompletny układ przeniesienia napędu. Produkowany w Polsce, w Radomsku, bez zagrożenia dotyczącego łańcucha dostaw, bez części z Azji. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy lokalni, mamy szybkie terminy dostaw, jesteśmy elastyczni nieporównywalnie bardziej od tych wielkich koncernów światowych – deklaruje Marek Wodzisławski, prezes firmy SKB Drive Tech.

