„Pomimo terminu repatriacji wyznaczonego na rok 2019 na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2397 podejrzewa się, że co najmniej 17 krajów nadal przyjmuje pracowników, generując w 2025 r. od 450 mln do 800 mln dolarów amerykańskich na sfinansowanie nielegalnych programów broni jądrowej i rakiet balistycznych Korei Północnej (KRLD)” – głosi opublikowany w środę raport.

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Według ustaleń MSMT pod koniec 2025 r. w Rosji przebywało od 15 tys. do 30 tys. obywateli Korei Północnej. Część z nich pracuje przy produkcji wojskowych bezzałogowców. Aby ukryć ich status, władze w Moskwie miały stworzyć specjalny program wiz studenckich. Średnie roczne zarobki koreańskiego pracownika w Rosji wynoszą ok. 7,5 tys. dol., a miesięczna pensja bywa nawet pięciokrotnie wyższa niż w Chinach.

Raport: Robotnicy z Korei Północnej pracują w Rosji, reżim Kima zabiera im wypłaty

Według szacunków, w Chinach przebywa od 20 do 70 tys. obywateli Korei Północnej. Choć w latach 2023–2025 tymczasowo odesłano stamtąd 10–20 tys. osób, to między styczniem 2025 r. a styczniem 2026 r. do Chin przybyło około 10 tys. dodatkowych osób.

Wielostronnego Zespołu ds. Monitorowania Sankcji podaje, że władze Korei Północnej konfiskują nawet 90 proc. zarobków zagranicznych robotników, a w niektórych przypadkach kwota pobierana przez państwo przewyższa rzeczywiste dochody pracowników, wpędzając ich w długi wobec reżimu. Władze KRLD ściśle kontrolują ruch zatrudnionych oraz ich kontakty z otoczeniem, aby zapobiec ucieczkom – dezerterom grożą represje wobec rodzin pozostawionych w ojczyźnie.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un Foto: KCNA via REUTERS

MSMT to organ powołany w październiku 2024 r. przez jedenaście państw, w tym Stany Zjednoczone i Koreę Południową, którego celem jest monitorowanie i zgłaszanie naruszeń sankcji określonych w odpowiednich rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i mających na celu ograniczenie rozwoju programu nuklearnego i rakietowego Korei Północnej. Funkcjonowanie poprzedniego mechanizmu w ramach ONZ zostało zawetowane przez Rosję.