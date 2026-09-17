Liczba wykrywanych przypadków zakażenia wirusem HIV wzrosła o 27 proc. – wynika z przekazanych przez rząd Fidżi danych. Dotychczas na Fidżi zakażenia wirusem HIV wiązano przede wszystkim ze środowiskiem narkomanów sięgających po środki odurzające podawane dożylnie. Teraz jednak problem zaczął mieć znacznie szerszy zakres.

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Fidżi: W 2025 roku urodziło się 59 dzieci zakażonych wirusem HIV

Z danych rządu Fidżi wynika, że obecnie co 60. dorosły mieszkaniec kraju jest zakażony (Fidżi zamieszkuje ok. 900 tysięcy osób). Według WHO współczynnik ten jest wyższy jedynie w niektórych częściach Afryki, gdzie zakażony HIV jest 1 na 35 dorosłych. W 2025 roku w wyspiarskim państwie na świat przyszło 59 dzieci zakażonych wirusem HIV, a 18 dzieci zakażonych tym virusem nie dożyło swoich pierwszych urodzin.

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Na Fidżi rozszerzono zakres testowania pod kątem obecności wirusa HIV, by wykryć nieświadomych zakażenia nosicieli tego wirusa. Obecnie rząd planuje poszerzyć dostęp do darmowych, dobrowolnych testów, leków zapobiegających zakażeniu, a także do terapii dla narkomanów.

Mniej niż 40 proc. zakażonych wirusem HIV na Fidżi wie, że są zakażeni

Według ONZ-owskiego UNAIDS (Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS) Fidżi doświadcza jednego z najbardziej gwałtownych na świecie wzrostów zakażeń wirusem HIV. Szacuje się, że w 2025 roku wirusem zakażonych było 9,1 tys. mieszkańców wyspiarskiego kraju, ale tylko 39 proc. wiedziało o zakażeniu, a 22 proc. otrzymywało leki antyretrowirusowe (leki stosowane w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom HIV).

– Fidżi dostrzegło pilną potrzebę działania i intensyfikuje wysiłki (na rzecz walki z epidemią zakażeń HIV) – oświadczyła dyrektor wykonawcza UNAIDS Winnie Byanyima. – To również dobitne przypomnienie światu, że epidemia AIDS (choroba rozwijająca się u zakażonych HIV – red.) jeszcze się nie skończyła – dodała.

Do ponad połowy zakażeń wirusem HIV na Fidżi, w przypadku których ścieżka zakażenia jest znana, doszło drogą płciową, w przypadku ponad 42 proc. źródłem zakażenia jest dożylne podawanie narkotyków – szacuje UNAIDS.

Rząd Fidżi ustanowił pięcioosobowy podkomitet w rządzie, który ma zająć się eliminacją barier utrudniających profilaktykę wirusa i udzielanie pomocy zakażonym.