Moedas, były unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania.

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W Portugalii trwa zbieranie podpisów pod petycją o zakończenie obowiązywania systemu kaucyjnego

Burmistrz Lizbony zwrócił uwagę na częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.

Były unijny komisarz zaznaczył, że popiera ideę recyklingu, ale – jego zdaniem – po wprowadzeniu systemu „Volta” portugalska stolica oraz inne portugalskie miasta są brudniejsze.

Na początku września grupa obywateli zainicjowała akcję zbierania podpisów pod petycją do rządu Portugalii o zakończenie obowiązywania systemu kaucyjnego. Do 15 września podpisało się pod nią blisko 38 tys. osób.

Jak funkcjonuje system kaucyjny w Polsce?

W Polsce system kaucyjny obowiązuje od 1 października 2025 r. W jego ramach do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l) i metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce (ma on postać dwóch strzałek tworzących prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą). Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale zwracane opakowanie po napoju nie może być zgniecione.

Foto: PAP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki szklanych butelek. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.).