Emmanuel Macron ma przynajmniej jeden powód do satysfakcji: zbudowany przez niego przed dziesięciu laty liberalny blok centrum nie tylko na trwałe zagościł na francuskiej scenie politycznej, ale zepchnął na drugi plan umiarkowanie konserwatywny ruch gaullistowski. Taką próbę podjął wcześniej Valéry Giscard d’Estaing, w szczególności zdobywając najwyższy urząd w państwie w 1974 r. Ale jego liberalna Unia na Rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) szybko przestała odgrywać kluczową rolę w życiu kraju.