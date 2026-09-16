Ministerstwo Finansów chce zlikwidować ulgę na internet. Z przedstawionego przez resort projektu wynika, że w nowym roku już jej nie będzie. Internauci, którzy chcą odliczyć wydatki od dochodu (i dzięki temu zmniejszyć podatek), muszą się więc pospieszyć.

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Czy mogą jednak skorzystać z ulgi, jeśli już kiedyś to zrobili? Przypomnijmy, że wydatki na internet wolno odliczyć tylko dwa razy, w zeznaniach za kolejne dwa lata. W deklaracji za 2026 r. z ulgi będą więc mogli skorzystać ci, którzy dopiero zaczynają odpisywać wydatki albo po raz pierwszy pomniejszyli dochód w zeznaniu za 2025 r.

Nie ma powrotu do ulgi internetowej

A co z podatnikami, którzy wykorzystali preferencję wcześniej? Już nie mają do niej prawa.

– Jeśli podatnik odliczy wydatki od dochodu i w czasie weryfikacji okaże się, że już korzystał z ulgi, będzie musiał skorygować zeznanie i dopłacić podatek – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

Czy tak będzie także wtedy, gdy odliczałem wydatki w latach, za które zobowiązania dawno się już przedawniły? Na przykład dziesięć lat temu? – pyta czytelnik.

– Również w tej sytuacji nie można ponownie skorzystać z ulgi. Przedawnienie nic do tego nie ma – wyjaśnia KIS.

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Skarbówka sprawdzi stare zeznania

Jak sprawdzić, czy odliczałem wydatki, jeśli nie mam już starych zeznań? – dopytuje czytelnik. – Wszystko jest w urzędach skarbowych. Deklaracje w wersji papierowej są przechowywane przez dziesięć lat, starsze są w elektronicznej bazie. Każdy może przyjść do urzędu i poprosić o weryfikację zeznań, może też złożyć pytanie pisemnie albo przez eUrząd Skarbowy – tłumaczą konsultanci KIS.

O dostęp do archiwalnych deklaracji zapytaliśmy też Ministerstwo Finansów. Napisało, że podatnik może samodzielnie przejrzeć i pobrać swoje zeznania, korzystając z funkcji „Historia deklaracji” bądź usługi Twój e-PIT dostępnych w serwisie eUrząd Skarbowy. Przy czym w „Historii deklaracji” dostępne są zeznania od 2019 r., a w usłudze Twój e-PIT deklaracje począwszy od rozliczeń za 2018 r. dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej i od rozliczeń za 2023 r. dla prowadzących biznes. A co z wcześniejszymi zeznaniami? „Dane dotyczące ulgi internetowej wykazanej przez podatnika w załączniku PIT/O, których historia nie jest dostępna z poziomu eUrzędu Skarbowego, widoczne są w systemach informatycznych przez pracowników urzędów skarbowych” – odpowiada resort finansów. I zapewnia, że każdy podatnik może uzyskać informację o odliczeniu bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Podsumowując, gdyby ktoś miał chęć powrócić do ulgi po latach, fiskus łatwo to wyłapie.

Przypomnijmy, że opłaty za internet mogą odliczyć podatnicy rozliczający się według skali (od dochodu) oraz ryczałtowcy (od przychodu).

Nowelizacja likwidująca ulgę ma wejść 1 stycznia 2027 r. Z przepisu przejściowego wynika jednak, że podatnik, który w zeznaniu za 2026 r. skorzysta z odliczenia po raz pierwszy, zachowa prawo do odpisu także w rozliczeniu za 2027 r.

Etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia