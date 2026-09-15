CIT ratuje dochody budżetu, VAT rozczarowuje. Deficyt nadal mocno rośnie
Od stycznia do sierpnia łączne dochody budżetu państwa wyniosły 387,2 mld zł, co stanowiło 59,8 proc. planu na cały rok – podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie. Budżetowe wpływy okazały się o 24,4 mld zł, czyli 6,7 proc., wyższe niż rok wcześniej.
Dochody podatkowe sięgnęły 343,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,8 proc. Najmocniej wzrosły wpływy z CIT – do 57,3 mld zł, czyli o 29,9 proc. rok do roku. To efekt m.in. wyższej stawki CIT dla banków oraz lepszych wyników finansowych przedsiębiorstw.
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Wpływy z VAT wyniosły 218,8 mld zł i były wyższe tylko o 2 proc. niż przed rokiem, a wpływy z akcyzy – 60,5 mld zł, czyli o 2,4 proc. więcej. Resort finansów wskazuje w komunikacie, że na relatywnie słabe wykonanie dochodów z VAT wpłynęło przyspieszenie zwrotów dla firm po wejściu w życie KSeF, jak również czasowe obniżenie stawki VAT na paliwa silnikowe z 23 proc. do 8 proc. Łączny koszt pakietu CPN w okresie styczeń–sierpień bieżącego roku szacowany jest na ok. 4,7 mld zł, w tym koszt w zakresie VAT – na 2,9 mld zł.
Dochody z PIT były natomiast ujemne i wyniosły minus 11,6 mld zł. Ministerstwo Finansów wskazuje, że nie oznacza to spadku ściągalności podatku, lecz jest efektem reformy dochodów samorządów. Większa część wpływów z PIT trafia obecnie do JST.
Wydatki po ośmiu miesiącach wyniosły 538,3 mld zł, czyli 58,6 proc. planu. Co istotne, były tylko o 0,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Największe pozycje stanowiły przekazy do ZUS – 123,4 mld zł, wydatki na obronę narodową – 61,9 mld zł oraz obsługę długu Skarbu Państwa – 49,4 mld zł.
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W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. najmocniej wzrosły wydatki na świadczenia wypłacane przez ZUS – aż o 11,4 mld zł. Mocno zwiększyły się również koszty obsługi długu – o 7,8 mld zł.
Natomiast niższe wykonanie rok do roku odnotowano w ramach dwóch części budżetowych – łącznie aż o 34,6 mld zł. Nie jest to efekt faktycznych oszczędności, lecz tego, że w tym roku resort finansów nie kontynuuje operacji wykupu długu zaciągniętego w czasie pandemii przez PFR i BGK.
Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień 2026 r. osiągnął 151,1 mld zł, czyli 55,6 proc. kwoty zakładanej na cały rok. W ujęciu miesiąc do miesiąca deficyt wzrósł o ok. 10 mld zł, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku okazał się o ok. 20 mld zł niższy.
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