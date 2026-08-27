W czwartek w prowadzonym na stronach kancelarii premiera wykazie prac legislacyjnych i programowych została opublikowana informacja o założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

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Ministerstwo: ulga na internet utraciła swoje pierwotne uzasadnienie

Jak wynika z wpisu w wykazie, celem przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji jest konieczność „dostosowania katalogu ulg podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych społeczno-gospodarczych oraz priorytetów polityki państwa”.do aktualnych realiów

„(…) celem projektu jest racjonalizacja systemu ulg podatkowych poprzez likwidację w ustawie PIT i w ustawie o ryczałcie ulgi na Internet, wprowadzonej w 2005 r. w okresie ograniczonego dostępu do usług cyfrowych, która miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz upowszechnienie dostępu do sieci internetowej” – czytamy na stronach kancelarii premiera.

W ocenie resortu, „w obecnych uwarunkowaniach, ulga ta utraciła swoje pierwotne uzasadnienie, a jej dalsze funkcjonowanie nie przyczynia się do realizacji zakładanych celów”. „Obecnie, konstrukcja tej ulgi stwarza możliwości jej wykorzystywania w sposób wykraczający poza intencje ustawodawcy. Jej utrzymywanie nie realizuje już celu stymulowania cyfryzacji społeczeństwa, a jednocześnie powoduje uszczuplenie dochodów budżetu państwa” – przekazano.

Ulga na ekspansje polskich biznesów to „jałowa strata”

MF zamierza także zlikwidować ulgę na ekspansje, która została wprowadzona z początkiem 2022 r. Miała one zachęcić polskich przedsiębiorców do zwiększania konkurencyjności poprzez wejście na nowe rynki lub rozszerzenie oferty produktowej.

„Doświadczenia płynące z prawie pięcioletniego okresu funkcjonowania ulgi na ekspansję wskazują, że preferencja ta nie zapewniła skutecznej realizacji celów, które uzasadniały jej wprowadzenie. Funkcjonowanie omawianej ulgi prowadzi do powstania tzw. efektu jałowej straty (…), polegającego na finansowaniu ze środków publicznych przedsięwzięć, które i tak zostałyby zrealizowane przez przedsiębiorców w ramach zwykłego toku prowadzonej działalności, niezależnie od istnienia zachęty podatkowej” – czytamy na stronach kancelarii premiera.

Krwiodawcy odliczą więcej

W projekcie znalazły się za to przepisy, dotyczące zwiększenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa poprzez podwyższenie wysokości odliczenia za oddaną krew i jej składniki. Zmiana dotyczy zarówno przepisów o PIT, jak i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

„Zwiększenie ulgi stanowi instrument wsparcia tej działalności poprzez wzmocnienie motywacji oraz aktywności dawców do oddawania krwi. Preferencja ta pełni nie tylko funkcję fiskalną, lecz także społeczną, wyrażając uznanie państwa dla osób angażujących się w działania na rzecz ochrony zdrowia i życia” – podano na stronach kancelarii premiera.

Ulga na robotyzację będzie przedłużona

MF wreszcie chce przedłużyć ulgę na robotyzację. Ulga ta została wprowadzona w roku 2022, a prawo do jej wykorzystania kończy się w roku bieżącym.

„Planowane jest przedłużenie ulgi na robotyzację o kolejne 10 lat podatkowych, bez zmiany obecnego poziomu odliczenia. Ponieważ prawo do ulgi można nabyć tylko do końca roku podatkowego 2026 r., konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych jeszcze w 2026 r.” – czytamy na stronach kancelarii premiera.

MF chce także doprecyzować zapisy, dotyczące ulgi na robotyzację. Chodzi o zapisanie, że kosztem kwalifikowanym jest kwota dokonywanych odpisów amortyzacyjnych a nie cena nabycia środka trwałego.

Projektowana ustawa ma trafić pod obrady rządu na przełomie września i października.