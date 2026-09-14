Siedmioro nowych sędziów TK wybranych przez Sejm X kadencji wystosowało list do Rady Dialogu Społecznego, w którym przedstawiają swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu tej instytucji.

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Przypomnijmy, że 30 lipca Trybunał Konstytucyjny przekazał ministrowi finansów zatwierdzony przez prezesa Bogdana Święczkowskiego (a przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK) pierwszy projekt dochodów i wydatków tej instytucji na 2027 r. Minister Andrzej Domański nie uwzględnił jednak tego dokumentu i przekazał projekt ustawy budżetowej na przyszły rok do Rady Dialogu Społecznego z jego pominięciem. Powód? Projekt budżetu TK powinien zostać przyjęty uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W reakcji na to, Bogdan Święczkowski 2 września skierował plan budżetu TK bezpośrednio do przewodniczącego RDS, Piotra Dudy. Poinformował przy tym, że przekazanie projektu budżetu „obyło się zgodnie z przepisami prawa oraz dotychczasową wieloletnią praktyką, zgodnie z którą Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej budżet dochodów i wydatków Trybunału w kształcie przedstawionym przez Prezesa Trybunału, zaś stosowna uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest podejmowana następczo".

Nowi sędziowie: Żadne zastępcze działania nie mogą zastąpić przestrzegania procedury wymaganej ustawą

W poniedziałkowym stanowisku siódemki sędziów przypominają oni, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 9 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK uchwalanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

– Znajduje to potwierdzenie w art. 14 ust. 1 ustawy, z którego jednoznacznie wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może włączyć do projektu budżetu państwa tylko taki projekt, który został uchwalony przez zgromadzenie ogólne. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest obowiązkiem sędziego Bogdana Święczkowskiego, kierującego pracami Trybunału – czytamy w stanowisku. Sygnatariusze listu przypominają też, że 1 września 2026 r. wystąpili do sędziego Bogdana Święczkowskiego o pilne zwołanie ZOSTK celem podjęcia uchwały w sprawie przyszłorocznego budżetu Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z ustawą.

– W piśmie tym podkreśliliśmy, że pozbawienie TK środków finansowych grozi całkowitą niemożnością realizowania jego zadań, a w konsekwencji pozbawieniem obywateli ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Zaniechanie przez sędziego Bogdana Święczkowskiego zwołania zgromadzenia ogólnego w składzie wszystkich sędziów wybranych w trybie art. 194 ust. 1 konstytucji z każdym dniem czyni to zagrożenie bardziej realnym – piszą sędziowie, którzy przypominają o konieczności przestrzegania wyrażonej w art. 7 konstytucji zasady legalizmu, która obliguje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa.

– Żadne zastępcze działania, w szczególności w postaci skierowania projektu budżetu TK do Rady Dialogu Społecznego, nie mogą zastąpić przestrzegania procedury wymaganej ustawą ani konwalidować naruszenia prawa, do którego doszło w związku z przekazaniem ministrowi finansów przez kierującego TK sędziego Bogdana Święczkowskiego projektu dochodów i wydatków Trybunału z pominięciem uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego – podkreślają sygnatariusze: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski.

Stanowisko sędziów zostało wysłane do RDŚ.