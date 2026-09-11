Jarosław Kaczyński
Kaczyński odniósł się do sytuacji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie trwa spór o kierownictwo uczelni. Jak relacjonował, rano interwencję poselską podjął Sebastian Kaleta, który miał nie zostać wpuszczony do budynku. Później na miejsce przyjechali kolejni posłowie PiS, w tym sam Kaczyński.
– Chodzi właśnie o tę Akademię, ale z drugiej strony pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział prezes PiS.
Kaczyński przekonywał, że wydarzenia wokół uczelni nie ograniczają się do samego sporu o jej władze. Jak mówił, policja miała uniemożliwiać prowadzenie normalnych zajęć, egzaminów poprawkowych oraz wyborów uzupełniających do Senatu uczelni.
Prezes PiS określił działania wobec Akademii jako „nielegalną próbę zmiany rektora”. Jego zdaniem sytuacja może być zapowiedzią podobnych działań wobec Trybunału Konstytucyjnego.
– To jest działanie, można powiedzieć, skrajne, będące aktem łamania konstytucji w sposób totalny – stwierdził.
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Kaczyński odniósł się również do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podkreślał, że ETPC nie jest instytucją Unii Europejskiej, a organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw.
– Wszystko to razem jest kompletnym bezprawiem – mówił.
Zdaniem prezesa PiS celem obecnych działań jest stworzenie systemu, który miałby ułatwić obecnej większości rządzącej przeprowadzenie dalszych zmian ustrojowych oraz zwiększyć jej szanse przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
Kaczyński przekonywał, że legalnie działający Trybunał Konstytucyjny byłby przeszkodą dla części planów dotyczących dalszej integracji europejskiej. W tym kontekście mówił o planach zmian traktatowych i rozwiązaniach gospodarczych forsowanych na poziomie Unii Europejskiej.
– Trybunał Konstytucyjny w legalnym składzie byłby przeszkodą dla tego rodzaju działań i stąd próba generalna przed operacją właśnie wobec Trybunału, w tym wymiarze organizacyjnym – powiedział Kaczyński.
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Spór o kierownictwo Akademii Wymiaru Sprawiedliwości trwa od kilku miesięcy. W maju minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta uczelni, wskazując na „rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa”. Resort wymieniał m.in. nieprawidłowości dotyczące doktoratów, aktywność polityczną rektora oraz problemy związane z realizacją aplikacji kuratorskiej. Sopiński nie uznał tej decyzji i utrzymywał, że nadal pełni funkcję rektora.
10 września Żurek poinformował, że decyzja o odwołaniu Sopińskiego jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania. Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że nie przysługuje od niej odwołanie ani kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Senat Akademii wskazał dr. hab. Sławomira Cudaka jako osobę wykonującą obowiązki rektora-komendanta do czasu wyłonienia nowego szefa uczelni. Sopiński ponownie zakwestionował stanowisko resortu i twierdził, że nie otrzymał decyzji ministra.
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości powstała w 2019 r. z przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Do września 2023 r. działała jako Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Uczelnia kształci m.in. funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wcześniejszą próbę jej reorganizacji podjął resort kierowany przez Adama Bodnara, jednak ustawę w tej sprawie zawetował w 2025 r. prezydent Andrzej Duda.
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