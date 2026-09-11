Według wcześniejszych, nieoficjalnych doniesień medialnych w piątek w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego miałaby pojawić się policja, a jej celem ma być zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy.

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Szef BBN odniósł się do tych informacji na platformie X.

„W związku z informacjami o możliwych działaniach formacji podległych MSWiA wobec Trybunału Konstytucyjnego skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia” - napisał szef BBN.

Podkreślił, że jeżeli takie działania są planowane, prezydent Karol Nawrocki oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia.

„Każde działanie służb wobec konstytucyjnego organu państwa musi mieć jasną podstawę prawną. Prezydent RP czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i jest gwarantem ciągłości władzy państwowej” - zaznaczył Grodecki.

Z kolei w Radiu Zet Bartosz Grodecki skomentował medialne doniesienia o interwencji słowami: - To jest złamanie prawa. Na jakiej podstawie policja miałaby wchodzić do TK i uniemożliwić prezesowi wykonywanie jego obowiązków?

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