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Bogusław Chrabota: Za chwilę dojdzie do „odbicia” Trybunału przez Donalda Tuska

Nie należę do wielbicieli pomysłu, by do sądu konstytucyjnego trafiali politycy. Ale Donald Tusk nie miał w tej kwestii wyboru. Gdyby się ugiął w sprawie Macieja Berka, poniósłby podwójną klęskę. W oczach opozycji i własnego elektoratu.

Publikacja: 04.09.2026 12:59

Maciej Berek

Maciej Berek

Foto: PAP

Bogusław Chrabota

Gdyby ważyć ciężar retoryki użytej podczas dyskusji nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to Donald Tusk i rządząca koalicja ewidentnie ten pojedynek przegrali. Bez względu na indywidualne motywacje posłów, przeciwnicy Macieja Berka w wielu kwestiach użyli racjonalnych i poprawnych argumentów. Zarówno tych dotyczących faktu, że sędzią TK nie powinien być czynny do niedawna polityk, jak i tych, że Maciej Berek powołując się na swój status radcy prawnego, nie przedstawił dokumentów poświadczających, że przez wymagany ustawą czas uprawiał zawód radcy (samo zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie to, według opozycji i prezydenckiego prawnika za mało).

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