Prokurator powołany przez człowieka Zbigniewa Ziobry, prok. Tomasz Janeczek, w kwietniu 2024 r. umorzył jeden z wątków śledztwa ws. Zondacrypto – poinformował w Sejmie szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek.

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Sprawa Zondacrypto w Sejmie

Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta ws. ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas dyskusji przed głosowaniem szef KPRP Zbigniew Bogucki zażądał „w imieniu prezydenta i w imieniu Polaków” ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących Zondacrypto, do których doszło w czasach obecnego rządu.

Prezydenckiemu ministrowi odpowiedział minister Żurek, który przedstawił daty tych umorzeń.

Harmonogram umorzonych śledztw ws. Zondacrypto za czasów Ziobry

Pierwsze z nich – wymieniał Żurek – miało miejsce 29 marca 2019 r. Drugie, po zażaleniu Komisji Nadzoru Finansowego, nastąpiło 12 czerwca 2020 r., a trzecie – 15 czerwca 2022 r.

Czwarta decyzja – przekazał – sięga 12 maja 2023 r. Wtedy Prokuratura Krajowa zdecydowała o nieuwzględnieniu zażalenia KNF, czyniąc decyzję Prokuratury Regionalnej w Katowicach z 15 czerwca 2022 r. prawomocną.

– Mimo tych kilku umorzeń z czasów ministra Ziobry, KNF jeszcze uzupełnia materiał dowodowy. W kwietniu 2024 r. dochodzi do umorzenia przez prokuratora powołanego do tej prokuratury przez prok. (Tomasza) Janeczka. To on go tam awansował – relacjonował Żurek, przyznając, że „prokuratura jest nadal obsadzona w części ludźmi ministra Ziobry, którzy mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane”.