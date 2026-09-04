Podczas CGPM, zwoływanej co 4-6 lat przez Międzynarodowy Komitet Miar i Wag, podejmowane są decyzje o międzynarodowych standardach miar i jednostkach układu SI. Tegoroczna konferencja we Francji będzie 28. takim spotkaniem w historii. Ostatnie miało miejsce w listopadzie 2022 r..

Reklama Reklama

Najważniejszym punktem spotkania w Wersalu będzie rozpatrzenie propozycji dotyczącej przyszłej definicji sekundy. Chodzi tu o przygotowanie do zastąpienia obecnej definicji, opartej na częstotliwości przejścia między poziomami energetycznymi atomu cezu-133, rozwiązaniem wykorzystującym zegary optyczne. Przyjęta rezolucja ma wyznaczyć kierunek i warunki prowadzące do czekającej ludzkość zmiany.

Nowa definicja sekundy coraz bliżej. Co się zmieni?

Jak żartobliwie ocenia dr Łukasz Olejnik, „W praktyce wyeliminuje to korekty czasu przez tysiące lat. Oznacza to, że obecne pokolenia już nigdy nie będą tego robiły z prostego powodu, a mianowicie – bo do tego czasu istnieje pewne ryzyko, że wszyscy będziemy martwi”.

Zmiana definicji sekundy to niejedyny punkt programu konferencji wersalskiej. Zaproszone delegacje będą też debatować m.in. nad zdefiniowaniem międzynarodowej referencyjnej skali czasu dla Księżyca i jej powiązaniem z UTC, co ma pomóc przy precyzyjniejszej nawigacji i planowanych misjach księżycowych. Obecnie czas na Księżycu nie jest powiązany z uniwersalnym czasem koordynowanym na Ziemi.

Tegoroczna konferencja potrwa od 13 do 15 października tego roku. Oficjalna zmiana definicji nastąpi na kolejnej, 29. konferencji w 2030 r..