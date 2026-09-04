12 sierpnia wieczorem miliony osób obserwowały pierwsze od 1999 r. całkowite zaćmienie Słońca widoczne w kontynentalnej części Europy. Największe emocje zjawisko to wzbudziło na Islandii i w Hiszpanii, gdzie całkowita faza zaćmienia trwała najdłużej i była najlepiej widoczna.

Reklama Reklama

Naukowcy sprawdzili, jak zwierzęta reagują na zaćmienie Słońca

Na zjawisko zareagowały również zwierzęta. Przeprowadzone w Hiszpanii i Portugalii badanie służyło zrozumieniu tego, jak poszczególne osobniki zmieniły swoje zachowanie w wyniku nagłego zapadnięcia ciemności za dnia. Do badań wykorzystano m.in. wysokiej rozdzielczości kamery, a także nowoczesne systemy rejestracji dźwięków, w tym sprzęt przeznaczony do śledzenia wokalizacji ptaków. Obserwacje odbyły się pod kierunkiem Iberyjskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (AIZA). Naukowcy zauważyli – na bazie wstępnych wyników obserwacji – że mniej więcej połowa z kilkudziesięciu badanych gatunków zmieniła swoje zachowanie.

Ciemność wywołała u zwierząt zaskakujące reakcje

Lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Samiec sitatungi sawannowej również zwiększył aktywność i wielokrotnie próbował kopulować z samicami, co jest zachowaniem typowym dla tego gatunku wczesnym rankiem. Orangutany w trakcie zaćmienia Słońca pozostawały na zewnątrz, wielokrotnie patrząc w niebo. Po powrocie światła jeden z osobników wydawał odgłosy, a samica obejmowała swoje potomstwo. W inny sposób zachowywały się szympansy – te podczas zaćmienia spokojnie przygotowywały się do snu.

Z kolei obserwowane gatunki słoni tylko nieznacznie zmieniły zachowanie. O ile indyjskie, pozostając stosunkowo spokojne, wydawały delikatne odgłosy, o tyle afrykańskie w okresie największej ciemności pozostały nieruchome w grupie. Wraz z powrotem światła wznowiły aktywność.

Naukowcy porównali zachowanie zwierząt przed zaćmieniem i w jego trakcie

Zachowania zwierząt morskich analizowano też w akwarium Zoomarine w Algarve (Portugalia), ale większość obserwowanych gatunków nie wykazywała w nim większych zmian. Biolodzy tłumaczą to faktem, że w tym regionie Płw. Iberyjskiego zaćmienie Słońca było tylko częściowe. W algarwijskiej placówce największe zmiany zauważono w zachowaniu motyli, których aktywność stopniowo malała podczas zaćmienia. W czasie kulminacji zjawiska pozostawały one nieruchome na liściach.

Badanie przeprowadzili pracownicy 13 ogrodów zoologicznych oraz akwariów w Hiszpanii i Portugalii. Koordynatorzy studium z AIZA wyjaśnili, że aby odróżnić zachowania „typowe” od „nietypowych”, poszczególne zwierzęta obserwowano w dniach poprzedzających zaćmienie o tej samej porze, o jakiej miało dojść do tego zjawiska. Dane porównywano następnie z obserwacjami w trakcie zaćmienia Słońca.