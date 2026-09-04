Witkoff „zaczął się bać”, co miało wywołać dyskusję na temat „alternatywnych planów” - twierdzi osoba znająca kulisy sprawy, w rozmowie z „Kyiv Independent”.

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- Rosjanie nie chcą, by przyjechali do Kijowa, a Witkoff jest zawsze wrażliwy na rosyjskie odczucia. Mówili im, że jest tam (w Kijowie) niebezpiecznie – dodaje rozmówca ukraińskiej gazety.

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