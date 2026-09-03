– Oczywiście zostaną zamknięte, po tym, jak nasze kulturalne centrum zostało wyrzucone – mówił Ławrow podczas wykładu zorganizowanego przez Rosyjskie Towarzystwo „Wiedza” na marginesie XI Wschodniego Forum Ekonomicznego (EEF).

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Instytut Goethego ma trzy placówki w Rosji – w Moskwie, w Petersburgu i w Nowosybirsku.

Odnosząc się do decyzji Niemiec o zamknięciu Rosyjskiego Domu w Berlinie, Ławrow stwierdził, że Niemcy „świadomie podjęli krok, o którym musieli wiedzieć, że oznacza koniec ich obecności kulturalnej w Federacji Rosyjskiej”. – Obecności, która utrzymywała się mimo wszystkich ukraińskich zawirowań w naszych stosunkach z Zachodem – dodał.

Pierwszy Instytut Goethego w Rosji został otwarty w Moskwie w 1992 roku, krótko po upadku ZSRR. Celem tej organizacji, działającej na zlecenie MSZ Niemiec, jest popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, a także budowanie wizerunku Niemiec.

Czytaj więcej Społeczeństwo Dania na celowniku Kremla. Szef kontrwywiadu ujawnił rosyjskie plany Firmy z branży zbrojeniowej w Danii mogą być celem działań sabotażowych Rosji. Taki plan wykryły duńskie służby - poinformował dziennik „Berlingske”.

Władimir Putin o oskarżeniach pod adresem Rosji: Niemcy popełniają kolejny, poważny błąd

Wcześniej Władimir Putin, odpowiadając na zadane na konferencji prasowej pytanie o oskarżenie Rosji o akt dywersji na lotnisku w Lipsku, stwierdził, że jest ono związane z sytuacją wewnętrzną w Niemczech. – Sytuacja kanclerza (Friedricha Merza) jest trudna; w kraju nie cieszy się on zaufaniem obywateli i jest jasne, dlaczego, ponieważ nie broni on narodowych interesów, ale nimi handluje, dokonując błędnych kalkulacji gospodarczych: firmy są zamykane, ludzie tracą pracę, standard życia się obniża – mówił. Putin dodał, że w związku z tym sondaże rządzących w Niemczech spadają (wspomniał w tym kontekście o zbliżających się wyborach w Saksonii-Anhalt, których faworytem jest AfD) i „pojawia się pytanie o przyszłość elity politycznej w Niemczech”.

– Myślę, że jest to kolejny błąd, poważny błąd, w sposób oczywisty sprzeczny z interesami Niemiec – stwierdził Putin w kontekście oskarżeń pod adresem Rosji.

Niemcy oskarżają Rosję o próbę zamachu na lotnisku w Lipsku

Niemcy otwarcie oskarżyły Rosję o próbę zamachu, do której doszło na lotnisku w Lipsku, w pobliżu którego w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.

1 września minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt oświadczył, że to Rosja odpowiada za incydent, a szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul zapowiedział, że w odpowiedzi rząd zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie.