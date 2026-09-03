Manifestacja przed siedzibą władz Madrytu na Placu Cibeles zgromadziła – według oficjalnych danych – około 50 tysięcy osób. Wspierane przez opozycję zgromadzenia pod hasłem „Dla Ceuty” zwołała w całym kraju Federacja Hiszpańskich Gmin i Prowincji (FEMP). Według hiszpańskich mediów demonstracje w ramach tej inicjatywy odbyły się w ponad 260 gminach.

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„Ceuta hiszpańska”, „Sánchez do więzienia”. Liderzy opozycji na demonstracji w Madrycie

Stołeczni manifestanci, z których wielu przyszło z flagami Hiszpanii, skandowali przede wszystkim hasła nawołujące do ustąpienia premiera Pedro Sáncheza. Wznoszono okrzyki: „Sánchez do więzienia”, „Sánchez winny”, „Sánchez do dymisji”. Pod adresem premiera płynęły także obelgi. Demonstranci skandowali również: „Ceuta hiszpańska”.

W manifestacji wzięli udział: lider opozycyjnej Partii Ludowej (PP) Alberto Núñez Feijóo oraz przywódca radykalnego ugrupowania prawicy Vox Santiago Abascal. Podczas zgromadzenia burmistrz Madrytu José Luis Martínez-Almeida odczytał manifest w obronie hiszpańskiego charakteru Ceuty oraz integralności terytorialnej Hiszpanii.

Demonstracja solidarności z Ceutą była połączona w Madrycie z protestem przeciwko rządowi. Na zdjęciu widać transparent z hasłem „Pedro Sánchez” do więzienia Foto: REUTERS

- Jestem tu, by zademonstrować swój sprzeciw wobec Sáncheza. On musi odejść – powiedziała PAP Marta, jedna z manifestujących kobiet. Podobne opinie wyrażali inni demonstranci zapytani o to, dlaczego przyszli na manifestację. Zaznaczali, że Ceuta jest hiszpańska.

W Madrycie odbyła się także, zwołana przez mieszkańców Ceuty mieszkających w stolicy, demonstracja pod hasłem „Ceuta nas jednoczy”. Dołączyli do niej między innymi członkowie skrajnie prawicowej organizacji Núcleo Nacional. Ta manifestacja, odbywająca się przed Kongresem Deputowanych, zakończyła się starciami jej uczestników z policją.

Hiszpania: Na ulice wyszli również protestujący przeciw rasizmowi

Ponadto zarówno w stolicy, jak i kilku innych miastach odbyły się kontrmanifestacje pod hasłem „Powstrzymajmy rasizm”, popierane przez lewicę.

Agencja EFE podała, że w Barcelonie dwie demonstracje o przeciwnym charakterze, zwołane w reakcji na kryzys migracyjny w Ceucie, odbyły się jednocześnie na placu Sant Jaume. Oddzielał je kordon policyjny.

Jedna odbywała się pod hasłem: „Nie dla rasizmu. Ani w Ceucie, ani nigdzie indziej. Żadna osoba nie jest nielegalna”. Godzinę później zaczęła się demonstracja „Dla Ceuty” zwołana przez FEMP.

Kryzys imigracyjny w Ceucie. Do eksklawy wdarło się 80 tysięcy imigrantów

30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, ok. 80 tys. migrantów. Kilka dni później do Maroka zawróciło lub zostało wydalonych ponad 70 tys. osób. W eksklawie nadal jednak pozostaje od 5-8 tysięcy imigrantów, przeciwko obecności których 1 września protestowali mieszkańcy miasta.